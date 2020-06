Zeugen sucht die Polizei zur Wegnahme eines Motorrades der Marke Yamaha mit Tuttlinger Kennzeichen, das am Freitagnachmittag beim Polizeirevier Spaichingen als gestohlen gemeldet wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Motorrad im Verlauf der vergangenen Woche im Schwalbenweg in Spaichingen abhanden gekommen sein. Der Geschädigte machte das Fahrzeug am Samstagabend gegen 18 Uhr in der Goethestraße in Rietheim-Weilheim ausfindig. Das Motorrad stand dort auf der Straße abgestellt.

Wer der Polizei Hinweise zu einem Benutzer des Motorrades geben kann, solle sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 / 9318-0, melden.