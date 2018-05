Gesangverein ist auch mit 150 noch vital

Das Jubiläumskonzert zum 150-jährigen Bestehen des Bubsheimer Gesangvereins „Harmonie“ in der Festhalle (wir haben berichte) hat durch Ehrungen einen besonderen Akzent erhalten. Die stellvertretende Vorsitzende des Chorverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg, Brigitte Jani-Lutz, überreichte dem Vorsitzenden Rainer Sauter die Urkunde des Deutschen Chorverbands sowie vom SCV eine Jubiläumsgabe von 500 Euro.

Sie wünschte dem Gesangverein noch viele gesangliche, erfolgreiche Jahre. 150 Jahre alt zu werden sei für einen Verein eine große Leistung, aber für einen Gesangverein in der heutigen Zeit sogar eine immer größer werdende Herausforderung. Die Vereinsführung der „Harmonie“ Bubsheim verstehe es, auch junge Menschen für den Chorgesang zu begeistern.

Für 30 Jahre Singen in der Chorgemeinschaft erhielt Miro Panzda die silberne Ehrennadel mit Urkunde des CV-SBH überreicht. Der zweite Tenor ist ein guter Probenbesucher sowie immer ein hilfsbereites Mitglied in allen Musik- und Lichtanlagen-Arbeiten. Auf eine sehr lange Zeit kann Karl Hauser zurückblicken. Der erste Bass-Sänger ist seit 50 Jahre ein Sängerkamerad, auf den man sich verlassen kann. Hauser fehlt in fast keiner Singstunden und ist im Verein eine tragende Stütze. 2008 wurde er zum Ehrensänger ernannt und heuer durfte er für 50 Jahre Treue zum Singen die Goldene Ehrennadel mit Urkunde des DCV anstecken.

Rainer Sauter schloss sich mit Ehrungsworten an und ehrte zusätzlich auf Vereinsebene Gerhard Gutmann, der 25 Jahre das Amt als Vizechorleiter bekleidet.