„Maybebop“ – wer oder was ist das? – Der Großteil der über 700 Zuhörer in der Spaichinger Stadthalle hat sich vorwiegend von der aufwändigen Werbung des Gastgebers „Katholischer Kirchenchor Spaichingen“ anlocken lassen und hatte vorher wenig Ahnung davon, was ihn erwarten würde. Dann das Wow-Erlebnis: eine grandiose Bühnenshow mit einem A-cappella-Pop-Quartett, das alles bisher Gesehene und Gehörte in den Schatten stellt. Die vier norddeutschen Barden Oliver Gies, Jan Malte Bürger, Lukas Teske und Christoph Hiller als Ersatzbass für Sebastian Schröder servierten ihren Gästen mit „sistemfeler“ eine Gesangsshow der Superlative, die keiner so schnell vergessen dürfte.

Im blauen Dunst des Bühnenraums erhebt sich eine sanfte Melodie, ein Chor singt. Aber da sind nur vier junge Männer, und wo ist das Orchester, das sie begleitet? Die Illusion ist so perfekt, dass der Aha-Effekt sich mit Verzögerung einstellt: Da ist kein Chor; da ist kein Orchester, auch keine Flöte, die mancher zu hören glaubt – die Vier machen alles selber. Sie zaubern „mundgemachten“ Sound in die Halle und verzaubern als sympathische Stimm- und Stimmungstalente ihre neu gewonnenen Fans von den ersten Tönen an. Natürlich mischt ein perfektes Licht- und Sound-Design mit, eine ausgefeilte Choreografie, die Vieles wie Zufall aussehen lässt. Aber am Ende sind es lediglich vier hochbegabte Sänger mit tollen Stimmen, die ihre selbst kreierten Arrangements mit Charme rüberbringen.

Frech bis rotzfrech

Die Themen sind facettenreich, reichen von WLAN, das „sich von ganz allein verbindet“, über WG, Fußball bis zum Marsch, „weil der Mensch den Marsch so mag“. Jede Botschaft wird bei aller stimmlichen Perfektion und Intonation mit einem kecken Augenzwinkern dargeboten – ein bisschen frech bis rotzfrech, mal morbide, mal urkomisch oder gar ironisch – aber nie verletzend – und bei aller Lockerheit total professionell.

Was da so alles gepostet wird, wie alle auf der Suche sind, aber keiner weiß, wonach – haben die Maybebops in Songs verpackt. Auch die Kirche kommt dran (wegen des Kirchenchors!): Nach einer ruhigen Introduktion geht’s mit dem Marienlied „Salve Regina“ auf Englisch in die Vollen, dass beim Klatschen die Hallenwände wackeln. Übrigens sei es der Vatikan, der Stereo und Surround erfunden habe, erfährt man nebenbei.

Wer gerade noch den tollen vierstimmigen Chorklang bei „Großer Gott, wir loben Dich“ genießt, merkt schnell, dass es da um den Fußball-Gott geht. Spätestens beim „Schiri-eleison“ sieht auch der Besucher auf dem hintersten Platz ein, dass er wohl auf der falschen Fährte war.

Einladung zum Karaoke

Das quicklebendige Ensemble kombiniert verrückte Wortspiele mit exzellentem Beatbox, lädt Teenager Nora zum Karaoke ein, experimentiert mit Vorschlägen aus dem Publikum und mixt aus „Maultaschen“ und „40 Jahre Ortsumfahrung“ einen wilden Song im Heavy-Metal-Stil, schwärmt bei tierischen Instrumental-Rhythmen – von den Meistern der Vokal-Percussion wieder mundgemacht – von „You and I“. Weil heute ja der „Eurovision Song Contest“ im Fernsehen läuft, darf ein ESC- und Charts-Medley nicht fehlen. Mit „99 Luftballons“, „Ein bisschen Frieden“ oder „Sonderzug nach Pankow“ wollten sie an Evolutions-, Revolutions- und Aufbegehr-Songs erinnern, verkünden die Sänger und machen gleich ein bisschen Werbung für die Unterstützung ihres Wasser-Projekts „Viva con Agua“.

Nach zwei Stunden genialen Gesangs und einer Marsch-Zugabe (ganz ohne Blasinstrumente) darf der Kirchenchor mit rund 80 Sängerinnen und Sängern auf die Bühne. „Geworkshoppt“ hätten sie heute schon zusammen, verrät Jan, der Counter-Tenor. Zum Beweis dafür, dass sie von „Maybebop“ Einiges übers richtige Singen, aber auch über Rock und Pop gelernt haben, dirigiert Kirchenmusikdirektor Georg Fehrenbacher „Ade zur guten Nacht“ in einer Rock-Version. Die vier Perkussionisten pushen den Chor mit ihrem Orchester und ihren Drums, die sie aus Mund, Hals und Rachen holen.