Gerold Hagen geht in den wohlverdienten Ruhestand

Während der letzten Gesamtlehrerkonferenz an der Erwin-Teufel-Schule verabschiedete Schulleiter Walter Blaudischek den Leiter der Werkstätten, Gerold Hagen, der immer mit vollem Herzen Lehrer und Vorbild war, in den wohlverdienten Ruhestand.

Geboren 1958 in Spaichingen und nach leitenden Tätigkeiten in der Region sowie zuletzt Inhaber der „Hagen-CNC Drehtechnik“, startete Gerold Hagen im September 1999 als Technischer Lehrer an der Schule.

Er zeigte in all den Jahren ein vorbildliches Engagement und eine starke Verbundenheit mit Beruf und Schule. Dieser Einsatz wurde durch die zeitnahe Beförderung im August 2010 zum Technischen Oberlehrer und Fachbetreuer gewürdigt. Als Leiter der Werkstätten war Hagen das gute Miteinander und das Teilen und Weitergeben von Fachwissen wichtig. Bis zuletzt hielt er interne Fortbildungen für das Kollegium.

Die Vermittlung der Grundtugenden wie Fleiß, Disziplin, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit waren Gerold Hagen äußerst wichtig und er hat diese auch stets vorgelebt. Herr Hagen hat einen signifikanten Beitrag für die Zerspanungstechnik und die Weiterentwicklung der Schule geleistet. Nun kann er den Ruhestand mit der Familie und Tennis genießen.