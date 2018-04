Germania95 Königsheim will ihr traditionelles Maifest vergrößern

Traditionell wird das Maibaumstellen am 30. April und 1. Mai in Königsheim von einem Fest der Germania95 begleitet. In diesem Jahr soll alles größer werden. Stefan Fuchs hat mit dem Vorsitzenden der Jugendgruppe, Julian Walther, gesprochen. Walther ist seit 15 Jahren im Ausschuss, den Vorsitz übt er seit acht Jahren aus.

Herr Walther, warum soll es dieses Jahr ein größeres Fest geben?

Wir haben uns etwas mehr vorgenommen als sonst. Seit unserer Gründung 1995 stellen wir den Maibaum in Königsheim auf. Gleich zu Beginn wurde das mit einem kleinen Fest gefeiert. Angefangen hat es eigentlich nur mit einem Kasten Bier und zehn Mann. Jahr für Jahr ist das Fest dann immer weiter gewachsen. Im letzten Jahr hatten wir dann etwa 150 Gäste. Da haben wir uns entschlossen, das Ganze größer aufzuziehen.

Was ist konkret geplant?

Zuerst einmal ziehen wir um auf die Gemeindewiese. Am alten Standort am Bergplatz in der Dorfmitte gab es im letzten Jahr schon Schwierigkeiten, jetzt haben wir mehr Platz. Trotzdem wollen wir die alte Festtradition erhalten. Es geht darum, den 25-Meter-Baum zu stellen und daneben für Spaß und Unterhaltung zu sorgen. Wir werden ein Holz-Festzelt mit Bühne aufstellen, auf der dann die bekannte Blaskapelle „Peng“, die sonst auf großen Bühnen in Stuttgart und Umgebung auftritt, spielen wird. An gleicher Stelle tritt auch der Musikverein auf. Zum Auftakt gibt es zum ersten Mal einen Fassanstich.

Wer stemmt die Organisation?

Geplant haben wir alles selbst. Wir haben 13 Mitglieder im Vorstand und etwa 50 passive. Damit sind wir der kleinste Verein in der Gemeinde, trotzdem wollen wir das schaffen und sind zuversichtlich. Hilfe bekommen wir vom Sportverein und der Narrenzunft Königsheim, die uns bei der Bewirtung unterstützen.

Wie viele Besucher erwarten Sie?

Nachdem wir im letzten Jahr bereits an die 150 Gäste hatten, ist unser Wunschziel für dieses Jahr, 250 bis 300 zu erreichen. Das wäre wirklich toll. Wir gehen mit der Vergrößerung und der Verlegung natürlich ein kleines Risiko ein. Aber einerseits ist es auch nicht riesengroß, andererseits glauben wir durchaus daran, dass wir das stemmen können.