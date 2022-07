In der Zeit von Samstagabend, 21 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 13 Uhr, ist ein Unbekannter auf einem Parkplatz im Bereich des Anwesens Rottweiler Straße 18 gegen einen dort abgestellten Mercedes der C-Klasse gefahren. Ohne sich weiter um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an dem Mercedes zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.