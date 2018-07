Generationenwechsel an der DRK-Spitze

Mit einer veränderten Vereinsspitze startet der DRK-Ortsverein Spaichingen ins neue Vereinsjahr. Das eingespielte Dreigestirn, Vorsitzender Harald Niemann, Gruppenleiter Thomas Kupferschmid und Kassierer Jürgen Link, hat bei der Hauptversammlung am Wochenende den Hut genommen, um Platz zu schaffen für einen Generationenwechsel.

Das ist gelungen: Im Dr-Matthias-May-Haus wurde in geheimer Abstimmung Patrick Griffel zum Vorsitzenden gewählt. Er war bei der Versammlung aus Studiengründen nicht anwesend, hatte aber im Vorfeld seine Zusage zur Amtsübernahme gegeben. Zum Gruppenleiter wurde Florian Bertsche gewählt, zur Kassiererin Julia Berek. Die weiteren Ämter, die ebenfalls geheim gewählt wurden, besetzen jetzt Raphaela Krumholz (Stellvertretende Vorsitzende), Tobias Pötzsch (stellvertretender Gruppenleiter) und Régine Prutscher (Schriftführerin für Sandra Aicher).

Eine große Sensation und damit der Höhepunkt der Versammlung waren Ehrungen für zwei Mitglieder, die dem Deutschen Roten Kreuz seit jeweils 65 Jahren angehören: Horst Burk und Josef Hugger. Weitere Auszeichnungen gingen an Ute Kupferschmid und Dirk Eckstein für fünf Jahre Mitgliedschaft, Jürgen Günther für 15 Jahre, Matin Winker für 25 Jahre und Hans-Günther Mattes für 30 Jahre. Dirk Schad, der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter, verlieh ihnen Edelmetall-Auszeichnungen, überreichte Urkunden und Geschenke. Kassierer Jürgen Link schloss sich mit Geschenken an.

Ebenfalls geheim abgestimmt haben die Mitglieder über eine Satzungsänderung, die vor allem Amtsfragen betrifft. Sie sei zwar vorläufig gültig, so Dirk Schad, doch erst im kommenden Jahr könne die Satzung endgültig verabschiedet werden.

Harald Niemann zeigte sich stolz, dass der Ortsverein mit zwei neuen Fahrzeugen moderner aufgestellt sei. Jetzt verfügt das Rote Kreuz über einen Kommandowagen Typ 36/10-1 und einen KWT Typ B 71/26-2.

Gruppenleiter Thomas Kupferschmid erinnerte an diverse Einsätze, unter anderem an den Flächenbrand auf dem Dreifaltigkeitsberg am 1. Januar, an die verschiedenen Einsätze an der Fasnet und an die Blutspende-Termine. Im Frühjahr und im Herbst habe das DRK die erwartete Zahl erreicht.

Kassierer Jürgen Link berichtete noch ein letztes Mal über die finanzielle Seite, Jugendrotkreuzleiterin Luciana Greidenweis lobte ihre Truppe und Margot Scheffler berichtete über die Sozialarbeit mit Gymnastik und Rollator-Tanz.

Die Entlastung der Vorstandschaft beantragte Dirk Schad. Er lobte die „sehr aktive Gruppe“, deren Spitze natürlich von den Mitgliedern entlastet wurde.

Zum Schluss bedankte sich Florian Bertsche, der neue Gruppenleiter, für die tolle Zusammenarbeit mit den ausscheidenden Mitgliedern. „Ich hoffe, wir können nach wie vor auf Eure Unterstützung hoffen.“