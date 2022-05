Generalversammlung des Tischtennis Club Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der TTC Spaichingen hat seine diesjährige Generalversammlung im Gasthaus „Engel“ abgehalten. 23 Vereinsmitglieder konnte der erste Vorsitzende Ralf Landowski begrüßen. In seinem Bericht erwähnte Ralf Landowski, dass es im abgelaufenen Vereinsjahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen gab. Das erste Highlight soll am 16./17. Juli stattfinden, der TTC Spaichingen wird sich mit einem Stand am Spaichinger Primtalsommer beteiligen, hier wird es am 14. Juli auch ein Freundschaftsspiel gegen die Gäste aus der Partnerstadt Sallanches geben. Davor soll am 16. Juni die traditionelle Fronleichnamswanderung nach Hausen o. V. stattfinden.

Zum sportlichen Bereich sagte Ralf Landowski, dass die Spielrunde leider wegen der Corona-Maßnahmen nach der Vorrunde wieder abgebrochen wurde. Zum Schluss seines Berichts blickte Ralf Landowski auf seine 25-jährige Tätigkeit als ersten Vorsitzenden zurück und bedankte sich bei seinen Mitstreitern aus der Vorstandschaft für eine tolle Zusammenarbeit. Er werde aber weiterhin in der Vorstandschaft mitwirken. Anschließend berichtete Markus Wissmann über die Kasse des TTC Spaichingen. Er erwähnte, dass der TTC Spaichingen weiterhin auf gesunden Beinen stehe, dass der TTC so gut wie keine Ausgaben hatte und man dadurch ein dickes Plus in der Kasse verzeichnen konnte. Kassenprüfer Jürgen Schmidt bestätigte wieder eine einwandfreie Kassenführung von Markus Wissmann. Auch Wissmann gab nach 25 Jahren sein Amt als Kassierer ab und wünschte seinem Nachfolger alles Gute.

Bei den anschließenden Neuwahlen gab es einige Veränderungen: Erster Vorsitzender Heiko Paitz (neu), zweiter Vorsitzender Ralf Landowski (neu), Technischer Leiter Markus Kübler (neu), Kassierer Frank Dinter (neu), Jugendleiter Kay Merkt, Schriftführer Jan Weidner, Pressewart Frank Maurer, Aktivenvertreter Jürgen Ketterl und Zeugwart Waldemar Brumhardt (neu).

Folgende Mitglieder des TTC Spaichingen wurden geehrt: Hartmut Damnik, Axel Hauser und Detlef Hauser für 50 jährige Mitgliedschaft, Sven Weidner und Julius Schwicker für jeweils 25 Jahre Mitgliedschaft, Heiko Paitz wurde für 250 Spieleinsätze geehrt. Markus Wissmann wurde zum Ehrenmitglied des TTC Spaichingen ernannt. Wissmann ist seit 43 Jahren Mitglied des TTC Spaichingen, er hatte bisher 255 Spieleinsätze zu verzeichnen und war 36 Jahre in verschiedenen Ämtern Funktionär im Verein.