Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins im Engel

Die Vorsitzende Waltraud Winker eröffnete die Versammlung und begrüßte Hans Weber als Vorsitzenden des Kreisverbandes, Bürgermeister Markus Hugger und 33 Besucher.

Sie bedankte sich zunächst bei den sogenannten „Mittwochschaffern“, welche trotz Corona unseren Vereinsgarten immer in Schuss halten. Davon können sich die Besucher immer an Sonn- und Feiertagen, an denen der Garten geöffnet ist, überzeugen. Auch ist der Verein inzwischen im Internet unter der Adresse www.ogv-spaichingen.de erreichbar.

Dann folgte der Bericht des Schriftführers Elmar Grimm über die Aktivitäten des Vereinsjahrs, wie das erfolgreiche Kinderferienprogramm und die Schnittkurse unter Leitung von Adolf Kupferschmid.

Kassierer Hans Ulmschneider konnte für die Jahre 2020 und 2021 im Kassenbericht, der vom Kassenprüfer Herr Käfferlein nicht beanstandet wurde, einen erfreulichen Gewinn von insgesamt 1660,19 Euro ausweisen.

In seinem Grußwort betonte Herr Bürgermeister Hugger das gute Miteinander zwischen Stadt und dem Verein und dass sich der OGV-Garten bestens in den Stadtpark einfügt.

Hans Weber berichtete, dass in den heutigen unsicheren Zeiten die Erzeugung von Lebensmitteln im eigenen Garten wieder Konjunktur hat.

Nach Entlastung der Vorstandschaft durch Herrn Hugger wurden in geheimer Wahl die 2. Vorsitzende Gabi Fetzer, Schriftführer Elmar Grimm und die Ausschussmitglieder Johanna Reiner, Julia Kos-Herzog, Sylvia Bursy und Klaus Schmid für zwei Jahre gewählt.

Hans Weber führte dann die Ehrungen durch: Rosi Kapfer, die krankheitsbedingt nicht anwesend war, bekommt ein silbernes LOGL-Bäumchen für 25 Jahre Mitgliedschaft. Für 15 Jahre Ausschuss-Tätigkeit wurden Waltraud Winker und Hans Ulmschneider mit einem silbernen LOGL-Apfel geehrt. Für 10 Jahre Ausschuss erhielten Johanna Reiner, Elfriede Winker-Sekler und Elmar Grimm den bronzenen LOGL-Apfel.