Generalversammlung des Förderkreis Festivalstimmen mit Vorhaben für 2023

In der Generalversammlung des Förderkreis Festivalstimmen wurde erstmals nach zwei Jahren wieder am Tisch verhandelt und besprochen. Nachdem alle Tagesordnungspunkte satzungsgemäß erledigt waren und die Vorstandschaft einstimmig entlastet wurde, kam ein reger Austausch über die geplanten Projekte des Vereins für das Jahr 2023 zustande.

Beschlossen wurde: Der Musikwettbewerb 2023 für junge KünstlerInnen, MusikerInnen und TänzerInnen soll in modifizierter Weise auch 2023 stattfinden (Anmeldeschluss 31. März 2023) für die gesamte Region.

Das 25-jährige Jubiläum des „Festival der Stimmen Tuttlingen“ mit Aufführungen unter anderem am 5. November 2023 soll in erweiterter Form unterstützt werden.

Die Künstler-Kontaktforen, die in der Regel zweimal monatlich am Sonntag stattfinden, sollen auch in der weiteren Region beworben werden. Unterstützt werden sollen weiterhin Schulen und Lehreinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Instrumentenstimmungen, Musik- und Kulturprojekten. Sommermatinéen mit wechselnden Besetzungen sind als Open-Air-Veranstaltungen auch 2023 geplant.

Weitere Infos auf der Website: www.festivalstimmen-tuttlingen-verein.de, oder per Email: info@festivalstimmen-tuttlingen-verein.de.