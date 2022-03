Generalversammlung der Stadtkapelle Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorstand Stefan Koringer durfte auch in diesem Jahr die Mitglieder der Stadtkapelle in der Stadthalle zur Generalversammlung begrüßen. Darunter Markus Wissmann als Bürgermeistervertreter und Lisa Locher als Vertreterin des Blasmusikverbandes.

Natürlich waren alle Berichte abermals von Corona und dessen Bestimmungen für Musikvereine geprägt. Und trotzdem konnte Stefan Koringer von Highlights berichten, die den Verein auch in dieser Zeit zusammenhielten. Gemeinsames Musizieren war im Jahr 2021 wieder möglich, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Dirigent Thomas Uttenweiler und Geschäftsführer Volker Hagen verdeutlichten in ihren Berichten die akribische und hoch motivierte Vorbereitung auf das Herbstkonzert, das leider kurz vorher pandemiebedingt abgesagt werden musste. Und trotzdem zogen alle positive Bilanz aus der Vorbereitung, die den Verein wieder näher zusammenrücken ließ. „Für mich war das Qualitätszeit mit meinen Musikern“, so Uttenweiler.

Abermals bedankte sich Volker Hagen bei allen Sponsoren, die dem Verein weiterhin die Treue halten. Dies konnte den Wegfall der Haupteinnahmequellen Herbstkonzert und Bierfest etwas kompensieren, wusste Kassier Dominik Martin zu berichten. Kassenprüfer Nicole Hagen und Wolfgang Dreher bestätigten ihm eine einwandfreie Kassenführung.

Schriftführer Andreas Henne verdeutlichte in seinem anschaulichen Bericht, dass es im Hauptorchester einen leichten Zuwachs gab, während der Nachwuchs immer noch Sorgen bereitet. Jugendleiter Felix Martin bestätigte dies, zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass nach Corona wieder mehr Angebote für Kinder und Jugendlichen gemacht werden könne, um Anreize zu schaffen. Das letzte Jahr wurde überbrückt mit Online-Angeboten.

In das laufende Jahr 2022 blicken alle zuversichtlich. Es gibt Events wie das Stadtfest und das Herbstkonzert, die wieder eine musikalische Perspektive geben. Das geplante Bierfest im April musste allerdings wieder abgesagt werden. Chronistin Annika Dreher rundete mit ihrer Bildershow des Jahres 2021 die Berichte ab.

Lisa Locher vom Blasmusikkreisverband Rottweil-Tuttlingen nahm folgende Ehrungen vor: Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Vera Martin, Jana Steidle, Dirk Aicher und Timo Hauser geehrt (Ehrennadel in Silber). Auf stolze 40 Jahre Mitgliedschaft kann Stefan Koringer blicken (Ehrennadel in Gold mit Diamant).