Wenn sich am Samstagmorgen vor dem zweiten Advent ein Pulk aus jung und alt von der Spaichinger Stadtpfarrkirche der Angerstraße entlang bewegt, ist wieder Schulfest in der Rupert-Mayer-Schule. Eine vom seinerzeitigen Rektor Saupp begründete Tradition, wie die heutige Rektorin Jutta Höss ausführt, die bereits bei der Premiere im Jahr 1987 mit von der Partie war. Und die mittlerweile schon Eltern von jetzigen Schülern begrüßen kann, die einst bei ihr die Schulbank gedrückt haben.

Bis heute steht bei diesem Schulfest die Gemeinnützigkeit im Vordergrund, „Gemeinschaft statt Kommerz“. Das zeigt sich in familienfreundlichen Preisen und in der Zweckbindung des Erlöses zugunsten der Armenschule „Florencio Varela“ in Argentinien.

Seit der ersten Stunde wird das Fest mit einem Gottesdienst begonnen, den dieses Mal die Siebtklässler unter der Leitung von Lisa Salzmann und Alexander Job mitgestaltet haben.

Das wie immer liebevoll und arbeitsaufwändig geschmückte Schulareal erstreckt sich vom Schulgebäude, dessen erster Bauabschnitt dieser Tage vor fünfzig Jahren bezogen worden ist, über den St. Michael-Kindergarten bis hin zur Mensa und dem separaten Werkraum-Gebäude. Und es spricht alle Sinne an: Die Ohren beim gemeinsamen Flötenspiel im Eingangsbereich, die Nase und die Zunge bei Deftigem aus der Küche und Duftendem aus der Cafeteria. Und die Augen beim überbordenden Bastelangebot in den einzelnen, gut besuchten Klassenzimmern.

Dort konnten die Besucher kleine Weihnachtspräsente wie Anhänger, Tür und Namensschlder, Backmischungen oder Bienenwachskerzen selber machen, Weihnachtskarten mit Acryl gestalten oder eine Futterglocke bemalen.

Im erstaunlich gut bestückten Bücherflohmarkt waren die Käufer ab einem Stückpreis von einem Euro dabei. Und wer zwischendurch die Stille suchte, fand in dem abgedunkelten, nur dezent ausgeleuchteten Meditationsraum ein ruhiges Plätzchen zum Verweilen und Insichgehen.

Wer noch eine Krippe brauchte, konnte mittels einer vibrierenden Decoupiersäge selber Hand anlegen. Und der Dauerbrenner Kerzenziehen verwandelte die weißen Rohlinge wachsschichtweise in farbenfrohe Exemplare.

Einen Stock höher wurden Tassen marmoriert und Sockenschneemänner, Zimttannenbäumchen und weihnachtliche Winterwichtel gebastelt.

Im Kindergarten schließlich wurden Weidekränze festlich dekoriert.