Gemeinderatswahl 2019 wirft in Spaichingen ihre Schatten voraus

Auch in Spaichingen haben die Parteien und Wählervereinigungen die Kommunalwahl im Mai 2019 im Blick, aber sie halten sich noch sehr bedeckt dabei, Konkretes zu berichten. Und: Überall scheinen weitere Kandidaten gerne willkommen zu sein. die Kandidatensuche ist auch diesmal nicht einfach.

Der CDU-Stadtverband sei zuversichtlich, wieder mit einer vollen Liste in den Wahlkampf gehen zu können, so Stadtverbandsvorsitzende Eva Burger. Man habe bereits einige feste Zusagen, darunter auch aktive Gemeinderäte. Allgemeine Unlust, Ämter anzunehmen, schwierige Situationen im Rat und zahlreiche Termine machten die Kandidatensuche nicht einfach.

Die Freien Wähler „sind noch in den Anfängen“ der Kandiatensuche, sagt Stadtverbandsvorsitzender Manfred Circel. Man strebe aber an, die Kandidatensuche Ende des Jahres bereits abschließen zu können. Es sei nicht primäres Ziel unbedingt eine volle Liste zu präsentieren, sondern man habe bereits jetzt spannende Themen und Inhalte zusammen getragen, mit denen die Freien Wähler in den Wahlkampf gehen wollen. Ob die bisherigen FW-Räte wieder antreten? Ihm sei keiner bekannt, der definitiv gesagt habe, nicht mehr antreten zu wollen, so Circel.

Auch Pro Spaichingen will wieder antreten. Die Wählervereinigung werde aus der Bevölkerung gedrängt, unbedingt weiter zu machen. Aber die Suche und auch die Überlegungen der amtierenden Räte seien geprägt von der Frage, ob man sich das antun wolle, immer wieder von Bürgermeister Schuhmacher zum Beispiel auf der Homepage oder im Gemeinderat selbst öffentlich an den Pranger gestellt zu werden, so Harald Niemann. Trotzdem hätten sich bereits jetzt einige gute Kandidaten bereit erklärt, mitzumachen.

Die beiden SPD-Räte Walter Thesz und Volker Radzuweit hätten sich bereit erklärt, sich auch 2019 wieder zur Wahl zu stellen, so Spaichingens SPD-Vorsitzender Enrico Becker. Die SPD befinde sich aktuell in umfangreichen Gesprächen zur Kommunalwahl 2019. „Eine Kommunalwahl ohne SPD-Liste könnte ich mir absolut nicht vorstellen.“

Für die FDP antwortet deren Vorsitzender und Gemeinderat Leopold Grimm knapp: „Sie können davon ausgehen, dass der FDP-Ortsverband eine Liste mit Kandidaten fristgerecht präsentieren wird.“ Der zweite FDP-Gemeinderat, Marcel Aulia, wird wieder antreten, wie er sagt.

Auch für die Grünen ist das Ziel eine volle Liste, so Vorstandsmitglied und Gemeinderat Alexander Efinger. Man wolle sich angesichts der langen Frist auch nicht unter Druck setzen. Viele angesprochene Bürger sicherten Unterstützung zu, zögerten vor allem aber angesichts der absehbaren - auch zeitlichen - Belastung noch. In Spaichingen sei es bei eigenständiger Denk- und Abstimmungsweise nicht einfach, Gemeinderat oder -rätin zu sein, so Vorstandssprecher Hermann Polzer. Parteimitgliedschaft sei für eine Kandidatur nicht erforderlich, es gehe um die Sache.

Neu wird diesmal die „Tierschutzallianz“ in Spaichingen antreten, und zwar mit einem Einzelkandidaten: Harald Becker. Derzeit sei man dabei, die entsprechenden Unterstützerunterschriften - auch für die Kreistagskandidatur von Isabell Drießen aus Denkingen - zu sammeln.

Keine Böttrich-Seniorenliste

Gerüchte, entstanden nach einer Einladung zu einem Treffen, dass es eine „Seniorenliste“ unter Leitung von Manfred Böttrich geben soll, stimmen nicht. Er werde keine Liste aufstellen, sagte er auf Anfrage. Er wolle sich weiter im sozialen und zwischenmenschlichen Bereich engagieren, aber nicht politisch. Noch sei er Mitglied von Alfa, wolle aber austreten.