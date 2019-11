Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Frontalzusammenstoß bei Ennetach sind nach Angaben der Polizei drei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr hatte in einer ersten Mitteilung von fünf Verletzten gesprochen. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Sägewerkes Löw. Die beiden Fahrzeuge sind kurz vor 18 Uhr an der Einmündung der Klosterstraße in die B 32 aufeinandergeprallt.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 68-jähriger Citroen Fahrer gegen 17.50 Uhr von Herbertingen kommend nach links in die Klosterstraße abbiegen.