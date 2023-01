Gemeinderat setzt sich vehement für Böllerverbot ein

Gemeinderat Zdenko Merkt meldet sich zu unserem Artikel „Panische Haustiere und aufgewachte Igel“ zu Wort und vertritt vehement ein Böllerverbot.

„Man fragt sich wie viele Argumente gegen ein privates Feuerwerk man noch ins Feld führen muss, damit die Waage in die Richtung eines Verbotes ausschlägt und es nicht mehr „komisch“ wirkt: Naturschutz, Wild- und Tierschutz, Verletzungsrisiken bei der eigenen Person und unbeteiligten Dritten, Angriffe auf Sicherheits- und Rettungskräfte und die Müllproblematik. Gefühlt war meiner Beobachtung nach der gesamte Bauhof am nächsten Werktag damit beschäftigt den Müll der Hobbypyromanen im Spaichinger Stadtbereich zu beseitigen.“

Würde man die Kosten für die Müllbeseitigung auf das Feuerwerk aufschlagen, wäre so manches Feuerwerk unerschwinglich, vermutet Merkt. So bezahle es die Allgemeinheit. „Was steht hingegen als Proargument auf der anderen Seite? Die Freiheit gegen all diese vernünftigen Argumente zu handeln und weil man es schon immer so gemacht hat, aus einer mehr als zweifelhaften Tradition heraus.“ Allerdings gebe es diese Tradition wohl vorwiegend in Deutschland, im europäischen Umland hingegen weniger.

Es sei auch wenig hilfreich diese Argumente mit dem Hinweis auf andere Missstände zu kontern. „Das ist Whataboutism in Reinform“, so Merkt. Je nach Umfrage sprächen sich 53 beziehungsweise 61 Prozent der Deutschen über 18 für ein Verbot von privatem Feuerwerk aus.

„Der Klimawandel bescherte uns in 2022 das wärmste und sonnigste Jahr seit 1967 (siehe auch Seite 9 der Schwäbischen Zeitung vom 10.01.2023 ) und etliche trockene Sommer in Folge. Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis diese Tradition sowieso dem Brandschutz weichen muss, wenn schon ein Kinderfeuerwerk in Spaichingen ausreicht, wie unlängst passiert, um eine meterlange Thujahecke in Brand zu setzen.“

Merkt plädiert wie Manfred Herrmann für ein Profi-Feuerwerk. „Spätestens nach dem Feuerwerk beim Spaichinger Sommerfest wissen die Spaichinger, um wie viel Längen das besser war.“

Anmerkung der Redaktion: Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, belaufen sich die Kosten für die Beseitigung des Feuerwerk-Abfalls in Spaichingen für Maschinen und Personal auf 3200 Euro. Laut Polizei gab es keine besonderen Vorkommnisse.