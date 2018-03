Gemeinden übernehmen Kosten für Energie-Checks

Im Rahmen eines Kooperationsvertrags machen sie künftig gemeinsame Sache: die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, die Energieagentur Landkreis Tuttlingen und die Nachhaltigkeitsregion 5G. Die fünf Gemeinden der Nachhaltigkeitsregion übernehmen künftig im Rahmen der Kooperation die Eigenanteile der Bürger für die Energie-Checks.

Beim Pressegespräch am Donnerstagmorgen in Denkingen wurde schnell klar, dass die fünf Gemeinden Denkingen, Aldingen, Frittlingen, Deißlingen und Wellendingen in die Tasche greifen müssen, damit die Wohnungsinhaber oder Hausbesitzer einen Energie-Check durchführen lassen. Zur Vorstellung der Kooperation, und um diese den Bürgermeistern vorzustellen, reisten eigens von der Verbraucherzentrale in Suttgart Meike Millitz, von der Energieagentur Landkreis Tuttlingen Joachim Bühner und aus Rottweil Ralf Halter an.

Bürgermeister Rudolf Wuhrer stellte die Nachhaltigkeitsregion G5 kurz vor und meinte, es sei ein Meilenstein für die Region und für die Nachhaltigkeit, dass die Gemeinden Geld in die Hand nehmen, damit die Bürger Energie sparen oder sinnvoller nutzen können. Wuhrer begrüßte ganz besonders den neuen Frittlinger Bürgermeister Dominic Butz an seinem ersten Arbeitstag. „Es ist sehr schön“, so Meike Millitz, „dass wir mit diesem Vertrag gleich fünf Gemeinden gleichzeitig ansprechen können“.

Joachim Bühner und Ralf Halter erläuterten, was alles gemessen und überprüft wird. Ein Energieberater schaut sich bei einem Energie-Check vor Ort das Haus genau an. Unabhängig von Hersteller und Bauart gibt er danach Handlungsempfehlungen zu den Themen Stromverbrauch, Dämmung, Heizung und zum Einsatz erneuerbarer Energien. Ähnlich ist es beim Gebäude-Check.

Gebäude-Check dauert etwa zwei Stunden

Aus der Presseinformation geht hervor, dass zum Beispiel ein Gebäude-Check etwa zwei Stunden dauert und 226 Euro kostet. Die Kostenbeteiligung von 20 Euro übernehmen nach diesem Vertrag die Gemeinden der 5G. Die Differenz trägt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Aufgrund der Beratung ist kein Wohnungseigentümer oder Hausbesitzer verpflichtet, die vorgeschlagenen Maßnahmen durchzuführen. Auch Solar-Checks, die sogenannte „Königsdisziplin“, können durchgeführt werden. Um alles messen zu können, betrage der Projektzeitraum etwa ein Jahr, gab Meike Millitz bekannt.

Termine für die verschiedenen Checks können über die Energieagentur unter der Telefonnummer 07461/ 910 13 50 für die Gemeinden Denkingen, Aldingen und Frittlingen und 0741/ 480 05 89 für die Gemeinden Deißlingen und Wellendingen oder über die kostenfreie Hotline 0800/ 809 802 400 der Verbraucherzentrale vereinbart werden.