Gemeinde erwirbt Fronhofer-Haus

Mit Wirkung vom 5. März hat die Gemeinde Wehingen von der katholischen Kirchengemeinde das sogenannte Fronhofer-Haus zu einem symbolischen Preis von 500 Euro erworben. Die Kirchengemeinde sah in der Verwendung des Hauses, das in direkter Nachbarschaft zur Fronhofer Kirche steht, keine Verwendung. Das Haus wurde 1795 als Mesnerhaus gebaut, hatte aber nur kurz als solches gedient. Manch alteingesessene Wehinger erinnern sich noch an die Familie Gillmeister, die in den 50er Jahren das Haus bewohnt hat und für die Pflege der Gräber auf dem Friedhof zuständig war. Danach wurden immer wieder Personen, hauptsächlich mit Flüchtlingsstatus, in diesem Haus untergebracht. Zu Zeiten des 1200-jährigen Jubiläums hat man sich auch Gedanken darüber gemacht, ob man das Haus vielleicht zu einem Heimatmuseum umbauen könnte. Diese Idee wurde aber verworfen, da sich die Räumlichkeiten für einen solchen Verwendungszweck nicht geeignet zeigten. Künftig soll es als Wohnung für Obdachlose eine Verwendung finden.