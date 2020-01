Gemeinde begrüßt und verabschiedet Räte

Unter dem Beifall der Gemeinde hat Pfarrer Johannes Thiemann den bisherigen Kirchengemeinderäten in der evangelischen Kirche gedankt. Im Gottesdienst wurden der alte Kirchengemeinderat verabschiedet und der neue Kirchengemeinderat in sein Amt eingeführt. Das berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Pfarrer Thiemann sprach bei der Verabschiedung des alten Kirchengemeinderats seinen herzlichen Dank für das große Engagement und vor allem das gute und vertrauensvolle gemeinsame Arbeiten aus. Viel sei in den vergangenen sechs Jahren geleistet und die Kirchengemeinde vorangebracht worden.

Mit einem kleinen Geschenk und unter dem Beifall der Gemeinde wurde dieser Dank auch sichtbar und hörbar. Von zehn bisherigen Kirchengemeinderäten sind fünf nicht mehr zur Wahl angetreten. Von ihnen war Fritz Götz bereits seit 24 Jahren Kirchengemeinderat, eine lange Zeit, in den letzten Amtsperioden als Vorsitzender des Gremiums. Andrea Hafen und Klaus Wurst waren zwölf Jahre dabei, Daniela Kleiner und Manuela Georg eine Wahlperiode.

Danach wurden die neuen Kirchengemeinderäte in ihr Amt eingeführt und auf ihr Amtsversprechen verpflichtet. Dies beinhaltet die Zustimmung zu den reformatorischen Bekenntnissen und der Ordnung der Landeskirche. Ausdrücklich heißt es, dass „sie der Verfälschung der frohen Botschaft des Evangeliums entgegentreten sollen“, zitiert der Bericht.

Im Fürbittengebet wurde im Anschluss das neue Gremium Gottes Segen und Hilfe anbefohlen. Pfarrer Thiemann überreichte allen eine blühende Rose, als kleines Zeichen dafür, dass es auch in Zukunft ein gutes Miteinander geben möge, das alle aufblühen lässt. Neu ins Gremium wurden gewählt: Sandra Apholz, Frank Rehhorn, Volker Radzuweit und Birgit Gäckle. Vom bisherigen Gremium wurden gewählt: Bernd Dorroch, Irene Kaiser, Elke Wenzler, Jana Lodahl und Stefanie Paret.