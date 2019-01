Gelübdeablegung auf dem Dreifaltigkeitsberg

Am Samstag, 2. Februar, – am Fest Mariä Lichtmess – binden sich zwei junge Mitbrüder aus Indien für immer an die Gemeinschaft der Claretiner. Der Festgottesdienst auf dem Dreifaltigkeitsberg beginnt um 10.30 Uhr.

„Mit großer Freude“ sieht die Gemeinschaft auf dem Dreifaltigkeitsberg laut Pressemitteilung dem bevorstehenden Fest entgegen, an dem zwei junge indische Mitbrüder, die in der Deutschen Provinz der Claretiner arbeiten werden, ihre Ewigen Gelübde ablegen.

„Früher, da gab es dies ab und zu – heute ist ein solches Fest von besonderer Bedeutung, da es nicht mehr so häufig geschieht“, so Pater Alfons. Als auf dem „Berg“ noch das Noviziat bestand, sei es immer wieder der Fall gewesen, dass junge Männer aus unserem Land und später dann auch aus Indien hier ihre ersten Gelübde oder auch ewige Gelübde ablegten. „Zu diesem Fest kamen dann die Angehörigen, die Freunde, aber auch Mitchristen, die mit dem Berg und der Ordensgemeinschaft der Claretiner verbunden sind, alle freuten sich und wollten ihre Solidarität zeigen und haben mit den Ewigprofessen für ihren weiteren Berufungsweg gebetet.“

Wenn sich ein junger Mensch heute dazu entscheide, geschehe dies „mit ganz anderen Voraussetzungen, und deshalb ist es auch bewundernswert, dass sie sich, obgleich ihnen die ganze Welt offensteht, so in der Liebe zu Gott verankert wissen, dass sie sich an ihn binden und für die Ordensgemeinschaft für immer binden wollen“. P. Callistus, „unser Provinzial, kommt zu diesem Fest und viele unserer Mitbrüder aus nah und fern“.

„Es ist mehr als ein Zeichen für die jungen Mitbrüder, wenn alle, die sich mit uns verbunden fühlen, diesen Termin freihalten und mitfeiern und mitbeten“, so der Superior auf dem Berg. Die jungen Mitbrüder, welche zur Zeit in Frankfurt/Main in der Hochschule der Jesuiten ausgebildet werden, freuen sich mit P. Stephen Michael schon seit langem auf dieses Fest, „an welchem wir alle unsere je eigene Berufung stärken wollen“.