Gegenstände aus Auto gestohlen

Ein Unbekannter hat am Sonntag im Zeitraum zwischen 0.05 Uhr und 9.30 Uhr aus einem auf der Gartenstraße geparkten Ford mehrere Sachen gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte klaute demnach einen Geldbeutel mit etwas Bargeld und zwei Schlüssel, die sich in der Mittelkonsole des Autos befanden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 100 Euro. Personen, die Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Spaichingen, Telefon 07424 93 18 00, zu melden.