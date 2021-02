Gebürtige Spaichingerin hilft, Hunde zu Assistenzhunden für Behinderte auszubilden

Für ihren Einsatz für Menschen mit Behinderungen erhält die gebürtige Spaichingerin Sabine Häcker (über ihre Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz haben wir berichtet) die Auszeichnung „Goldene Bild der Frau“. Damit ihr Verein Hunde für Handicaps auch den mit 30 000 Euro dotierten Leserpreis erhält, hofft die Tierärztin nun auf die Stimmen aller Leser.

Die Tierärztin Sabine Häcker, geboren und aufgewachsen in Spaichingen, ist eine von sechs Frauen, die in diesem Jahr mit der „Goldenen Bild der Frau“ ausgezeichnet werden. Diese Ehrung einer Frauenzeitschrift geht laut Pressemitteilung seit 2006 an Frauen, die sich herausragend für die Gesellschaft engagieren. „Die Ehre gebührt unserem ganzen Verein“, wird Häcker in der Mitteilung zitiert. Sie ist ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins Hunde für Handicaps, der seit 30 Jahren Assistenzhunde für Menschen mit Behinderungen ausbildet.

Der gemeinnützige Verein hofft nun, neben dem Preisgeld von 10 000 Euro zusätzlich noch den mit 30 000 Euro dotierten Leserpreis zu gewinnen. „Jede Stimme zählt“, sagt Sabine Häcker. „Wir bitten jeden, der ein Herz für Assistenzhunde und ihre zukünftigen Halter hat, im Internet oder per Telefon für uns abzustimmen.“ Das ist online unter www.goldenebildderfrau.de oder telefonisch unter 01375 / 100 355 (14 Cent pro Anruf aus dem Festnetz) möglich – bis zum Vorabend der Gala im Herbst 2021, bei der die Preise übergeben werden.

Das Preisgeld würde es Hunde für Handicaps ermöglichen, weitere Welpen zu kaufen und zu Assistenzhunden auszubilden. Die gut trainierten Tiere unterstützen beispielsweise Menschen im Rollstuhl: Sie heben heruntergefallene Handschuhe auf, drücken Lichtschalter oder ziehen ihren Haltern die Socken aus. „Für viele Menschen ist ein Assistenzhund ein unverzichtbarer Alltagshelfer“, sagt Häcker. „Leider werden Anschaffung und Ausbildung von Assistenzhunden nicht von den Krankenkassen bezahlt.“ Die meisten Assistenzhundhalter sind auf Spenden angewiesen: Bis ein Hund so gut trainiert ist, dass er die individuellen Bedürfnisse seines Halters erfüllen kann, kämen Ausgaben von rund 23 000 Euro zusammen.