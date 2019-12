Gebäudebrand erfordert Großeinsatz der Feuerwehr

Zu einem Schuppenbrand, der dann auf den Dachstuhl eines daneben stehenden Wohnhauses übergegriffen ist, ist es am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr in der Trossinger Straße in Spaichingen gekommen.

Die Feuerwehr war wegen des Schuppenbrands alarmiert worden, doch beim Eintreffen der Feuerwehrleute am Einsatzort nur wenige Minuten später stand neben dem Anbau auch das Dach des angrenzenden Wohngebäudes in Brand, berichtet die Feuerwehr Spaichingen. Der Brand, so Polizeisprecher Michael Aschenbrenner, ist wohl über eine Tujahecke auf den Dachstuhl übergesprungen.

Wegen der Ausweitung des Brandes wurden bereits früh im Verlauf des Einsatzes weitere Einheiten der Spaichinger Feuerwehr in Gang gesetzt. Zudem wurde ein Löschzug der Feuerwehr Aldingen zur Einsatzstelle beordert.

Mehrere Atemschutztrupps bekämpften den Brand im Innenangriff, doch mussten sie im weiteren Verlauf aufgrund zu hoher Gefahr für die Einsatzkräfte zurückgeholt werden. Zudem wurde der Brand unter Verwendung eines Wenderohrs von der Drehleiter aus bekämpft.

Wegen der vielen Glutnestern dauerte die Brandbekämpfung auch nach der Feststellung „Brand unter Kontrolle“ noch einige Stunden an. Das vollständige Öffnen der Dachhaut sowie der Decken seien für die Durchführung der Nachlöscharbeiten erforderlich gewesen, so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung.

Die Einsatzkräfte konnten schlussendlich wieder nach und nach einrücken, die letzten Einsatzkräfte verließen die Einsatzstelle nach 2 Uhr am frühen Montagmorgen.

Personen seien bei dem Feuer nicht zu schaden gekommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht genau beziffert, doch gehe die Polizei, so Michael Aschenbrenner, von mehreren hunderttausend Euro aus. Auch die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Brandermittlungen führt das Kriminalkommissariat Tuttlingen. Eine erste Untersuchung der Brandstelle durch Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Tuttlingen ist bereits erfolgt.

Neben der Feuerwehr Spaichingen mit über 40 Mann und zehn Fahrzeugen war die Feuerwehr Aldingen mit einem Löschzug sowie der Kreisbrandmeister vor Ort. Zudem waren der Rettungsdienst des DRK, die Schnelleinsatzgruppe des DRK Spaichingen sowie die Polizei im Einsatz.