Gaumeisterschaft im Geräteturnen

Am Sonntag, 29. März, finden die Einzelwettkämpfe weiblich der Gaumeisterschaften im Geräteturnen und das Gaufinale P-Stufen des Turngaus Schwarzwald in der Turnhalle der Schillerschule in Spaichingen statt. Der Ausrichter ist der TV Spaichingen.

Die Geräteanforderungen sowie weitere wichtige Informationen zu diesem Wettkampf sind auf der Homepage des Turngaus Schwarzwald unter www.turngau-schwarzwald.de oder auf der Homepage des STB unter www.stb.de unter der Rubrik Sportarten/Geräteturnen veröffentlicht.

Die Meldungen müssen bis Samstag, 29. Februar, über das Gymnet mit der Meldenummer 1411-1220 erfolgen. Pro gemeldete Altersklasse für bis zu fünf Turnerinnen muss ein Kampfrichter mit mindestens gültiger D-Lizenz namentlich gemeldet werden. Wettkampfmeldungen ohne eine verbindliche Kampfrichtermeldung werden nicht angenommen. Zieht ein Verein nach Meldeschluss seine Turnerinnen zurück, bleibt die Kampfrichtermeldung trotzdem bestehen.