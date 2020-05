Gasgeruch im Primtalcenter führt zu Großeinsatz

Mit dem Stichwort „Gasaustritt“ wurde die Feuerwehr Spaichingen am Samstag gegen 14.45 Uhr in ein Ladengeschäft im Primtalcenter in die Europastraße alarmiert.

Im Bereich der Lager- und Aufenthaltsräume hatten Mitarbeiter einen verdächtigen Geruch festgestellt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Bei Gasaustritten besteht, wenn eine entsprechende Gaskonzentration in der Luft erreicht ist, akute Explosionsgefahr, weshalb ein größeres Aufgebot anrückte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Markt bereits evakuiert worden. Umgehend wurde ein Trupp unter Atemschutz mit entsprechendem Messgerät ins Gebäude entsandt. Dieser sperrte zunächst die Gasversorgung über den Gas-Haupthahn ab. Ein weiterer Trupp, ebenfalls mit Gasmessgerät ausgerüstet, erkundete den Verkaufsbereich und kontrollierte, ob tatsächlich alle Personen das Gebäude verlassen hatten. Trotz intensiver Suche nach einem möglichen Leck oder zumindest erhöhter Gaskonzentration in der Luft konnte kein Gas festgestellt werden. Im Verlauf des Einsatzes kam es zu kleineren Behinderungen im Bereich des Parkplatz des Primtalcenters.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit 25 Mann und sieben Fahrzeugen. Daneben war die Schnelleinsatzgruppe des DRK Spaichingen mit elf Mann, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort.