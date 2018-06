Gartenfreunde holen sich Inspirationen

Wie Kürbiskernöl produziert wird haben die Spaichinger Gartenfreunde ebenso erfahren wie kulturelle und gärtnerische Impulse. An der erlebnisreichen, wie immer bestens organisierten Reise des Bezirksverbandes der Gartenfreunde in die Altsteiermark haben 17 Personen aus Spaichingen teilgenommen.

Ein Erlebnis für sich war wieder die Fahrt mit dem Sonderzug über Stuttgart durch Österreich nach Graz und von dort mit dem Bus über die nahe gelegene Grenze nach Radenci, dem früheren Bad Radein, in Slovenien. In diesem kleinen Ort in der Altsteiermark war die Gruppe in einem ausgezeichneten Vier-Sterne-Hotel mit eigener Thermalanlage und Wellness-Angeboten untergebracht.

Vom Zielort aus unternahmen die Reiselustigen täglich Ausflüge in die nähere und entferntere Umgebung. Die Landschaft ist geprägt von sanften Hügeln mit Weinreben und bekannt für ihre Mineralquellen und Heilbäder.

Wein aus „Jeruzalem“

Neben dem Besuch einer traditionellen Kürbiskernölproduktion in der pannonischen Ebene, der Besichtigung eines faszinierenden Orchideen- und Topengartens in Dobrovnik lernte man auch „Jeruzalem“ kennen, das für die Produktion des gleichnamigen Weines in ganz Mitteleuropa bekannt ist. Bei einer Führung durch Graz, der Hauptstadt der Steiermark, waren die Teilnehmer beeindruckt von der schönen Altstadt, in der sich noch der Glanz ihrer Rolle als habsburgische Residenzstadt widerspiegelt.

Im Stift Rein, dem weltältesten, durchgehend bestehenden Kloster des Zisterzienserordens, konnten die Spaichinger die Kirche, die wertvolle 90 000-bändige Bibliothek und den interessanten Kalendertisch aus dem Jahr 1607 bewundern. Einen Ausflug in die Vergangenheit boten Ptui (Pettau), die älteste Stadt der Altsteiermark und das Minoritenkloster Olimje mit seiner „Alten Apotheke“ und dem Kräutergarten.

Ganz im Zeichen des Gartens und der Landschaft stand ein weiterer Tag in Österreich: Nach einer Besichtigung von Zettel‘s Landhausgarten, einem 6000 Quadratmeter großen, gepflegten Privatgarten, einer Oase zum Betrachten, Genießen und Entspannen, fuhr man weiter durch die herrliche Steirische Apfelstraße zu einer zünftigen Brettl-Jause und danach durch den malerischen Naturpark Almenland nach St. Kathrein zu den „Hängenden Gärten der Sulamith“, einem natürlichen Sträucher- und Kräutergarten in 1000 m Meereshöhe.

Beeindruckt von alten Städten, reizvollen Landschaften und einem Fleckchen Erde, das allerhand zu bieten hat, brachte der Sonderzug die Teilnehmer wieder wohlbehalten in die Heimat zurück. (rt)