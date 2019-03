Gartenfreunde haben wieder viel vor

Die Spaichinger Gartenfreunde haben 222 Mitglieder, stolze 60 davon waren zur Hauptversammlung im Martin-Luther-Haus gekommen. Vier Mitglieder wurden wegen langer Vereinstreue zu Ehrenmitgliedern ernannt, so der Bericht des Vereins.

Vorsitzender Günter Trinkner bedankte sich bei den Ausschussmitgliedern für die übers Jahr geleistete Arbeit. Auf der Tagesordnung standen der Tätigkeitsbericht von Schriftführer Werner Bihler und der Kassenbericht von Kassiererin Martha Schikschneit. Werner Bihler ging in seinem Rückblick sehr detailliert auf die einzelnen Aktivitäten des Vereins ein und warb wegen zwei Abgängen für zusätzliche Mitglieder im Ausschuss.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Kassiererin Martha Schikschneit konnte einen guten Kassenstand mitteilen, musste dieses Jahr jedoch ein leichtes Minus verzeichnen, weil ein Beamer angeschafft wurde. Walter Merkt und Gerold Döring hatten die Kasse geprüft.

Kassenrevisor Gerold Döring bescheinigte der Kassiererin eine vorbildliche Kassenführung.

Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Matthias Henn leitete die Entlastung und richtete ein Grußwort an die Versammlung. Er berichtete auch von Änderungen beim Landesverband.

Dann ehrte Vorsitzender Trinkner mehrere Mitglieder. Die Männer erhieltenzusätzlich zur Urkunde ein Weinpräsent, die Frauen einen Blumenstrauß.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Monika Mey, Gerhard Stoll (entschuldigt e), Josef Schnee, Walter Del Basso und Horst Burk geehrt. Sie erhielten die Silberne Ehrennadel als Dank und Anerkennung.

Für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Wilhelm Kiefer (e), Edmund Weißer und Fanny Gölz (e) die Goldene Ehrennadel des Bezirksverbandes.

Theresia Braun (e), Gerhard Grözinger und Hildegard Mattes (e) konnte für 50-jährige Vereinszugehörigkeit die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. Gerhard Grözinger ist das jüngste Ehrenmitglied.

Anstehende Aktionen

Die Vize-Vorsitzende Gisela Müller informierte über den am 13. Juli zur Landesgartenschau nach Heilbronn führenden Vereinsausflug. Sie verteilte Programme und eine Übersicht zu den Veranstaltungen an diesem Tag.

Am Freitag, 29. März, bietet der Verein im Garten von Gisela Müller wieder einen Schnittkurs unter Leitung von Harald Schäfer vom Landesverband an. Am 11. Mai findet auf dem Marktplatz die traditionelle Pflanzenbörse mit Sonnenblumenwettbewerb statt.

Günter Trinkner zeigte Bilder zu verschiedenen interessanten Gartenthemen. Das Vereinsmotto „Naturgemäß gärtnern – umweltbewusst leben“ wird ergänzt durch die Bemühungen um den Erhalt der Bienen durch geeignete Nahrungspflanzen.

Einen gelungenen Abschluss bildete der Film von Gerhard Grözinger über den letztjährigen Vereinsausflug zur Landesgartenschau nach Lahr und nach Gengenbach.

Zum Schluss wünschte Günter Trinkner ein gesundes und erfolgreiches Gartenjahr 2019.