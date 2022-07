Gartenfreunde Aldingen führen Reisetradition fort

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Reisetradition bei den Gartenfreunden Aldingen wurde fortgeführt - mit dem Traumziel „Gardasee“ vom 20. bis 24. Juni. Die Region rund um den Lago di Garda gehört sicherlich zu den schönsten, beeindruckendsten und auch beliebtesten Reisezielen. Die Schönheiten des südlichen Gardasees begeisterten am zweiten Tag.

Mit dem Bus ging es entlang des Gardasees nach Garda und mit dem Schiff dann nach Simione. Diese gilt als die schönste Stadt am Gardasee. Eine malerische Wasserburg, errichtet durch die Scaliger, begrüßt die Besucher am Ortseingang. Ein Besuch einer sich in der Umgebung befindlichen Olivenöl-Mühle rundete diesen Tag vollkommen ab.

Am nächsten Tag, beim Besuch in Manta und Borghetto, in Begleitung einer Reiseleitung, wurden die Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel der Dom und Herzogspalast kennengelernt. Im Anschluss wurde in Valleggio ein Restaurant besucht, in welchem hausgemachte Pastagerichte gereicht wurden.

Am vierten Tag besuchten wir Verona. Die Stadt ist nicht nur durch Romeo und Julia, die wohl traurigste Liebesgeschichte der Welt bekannt, sondern auch durch ihre mittelalterliche Altstadt. Mit genügend Freizeit ausgestattet konnten ausgedehnte Erkundungen in der Via Mazzini gemacht werden.

Nach einem eindrucksreichen Tag wurde auf dem Rückweg die Gelegenheit genutzt, ein Weingut zu besuchen. Mit vielen neuen Eindrücken und wehmütigem Herzen wurde der Heimweg angetreten.