Gartenbesitzer öffnen ihre kleinen Paradiese

Am Sonntag, 24. Juni, findet landesweit die 15. Auflage des „Tags der offenen Gartentür“ des Landesverbands für Obstbau, Garten und Landschaft statt. In Denkingen organisiert der örtliche Obst- und Gartenbauverein die Aktion, zu der viele hundert Interessierte erwartet werden. Denn zugleich hält der OGV Kreisverband Tuttlingen vom 13 bis 17 Uhr seinen Familientag mit Bastelstationen für Kinder auf dem Gelände der Firma Kauth, Friedrich-Kauth-Weg 1, ab, die ihr 90-jähriges Bestehen feiert. Hier erwartet die Besucher eine Bewirtung durch die Narrenzunft Denkingen.

„Im Denkinger Jubiläumsjahr und aus Anlass des 35-jährigen Bestehens des Vereins wollte auch der Obst- und Gartenbauverein etwas besonderes auf die Beine stellen, weshalb wir an der Aktion unserer Landesverbands teilnehmen“, sagt OGV-Vorsitzende Angelika Heinz. 14 Gartenbesitzer werden von 11 bis 17 Uhr eine Vielfalt von Pflanzen und ihre individuelle Gartengestaltung der Öffentlichkeit zugänglich machen. Seit 18 Monaten laufen die Vorbereitungen, informierte die Vorsitzende. „Bei der Suche nach geeigneten Ausstellern war vor allem die persönliche Ansprache wichtig. Nach einigen Zusagen kamen kurze Zeit später leider wieder die Absagen. Zum Schluss meldeten sich jedoch erfreulicherweise noch einige Gartenbesitzer persönlich.“ Der Verein ist mit einem Infostand beim Bürgerhaus, Hauptstraße 37, vertreten, wo Flyer mit Wegbeschreibung zu den Schauobjekten ausliegen. Im Bürgerhaus ist das WC geöffnet.

Wir kennen oft die entferntesten Winkel unserer Erde, wissen aber nichts über das kleine Paradies in Sichtweise, das sich hinter einer Mauer oder Hecke verbirgt. Letztere sind durch einen kunstvollen Gartenzaun, von den beiden Söhnen angefertigt, ersetzt. Seine durchsichtige Struktur lässt bereits von außen einen Blick in den Garten von Willi und Angelika Heinz werfen. Er ist zwar kein großes Areal, aber man findet in dem Stückchen Paradies alles, um zur Ruhe zu kommen, die Natur zu genießen und zu ernten.

Die überdachte Terrasse wird von einem Steingarten umsäumt mit Blumen und Kugelbuchsbäumen. Ein Stück Zierrasen bietet Gelegenheit für eine wohl riechende Kräuterschnecke und zwei Säulenapfelbäume. Liebevolle Dekorationen und Blumenarrangements geben ein bisschen von der Mentalität der Gartenbesitzerin preis.

Der ganze Stolz von Angelika Heinz ist ihr Gemüsegarten. Hier wächst und gedeiht alles, was in einem Zweipersonenhaushalt verzehrt werden kann. Angefangen vom Salat über Rettich bis zu Bohnen. Dazu gibt es ein Gewächshaus mit Tomaten und Gurken, und auf dem Extra-Hochbeet aus Steinwänden „wächst fast alles von selbst“, sagt Angelika Heinz.

Ein ganz anderes Gartenparadies besitzen Martin und Adelinde Wilks in der Dammstraße. Sie wohnen an einer Hanglage mit schönem Ausblick. Durch Steinmauern wurden im ganzen Hang Flächen erzeugt, die abwechselnd mit mehrjährigen Staudenblumen bepflanzt sind. Blühende Sträucher und verschiedene Baumarten geben dem Hang einen besonders natürlichen Charakter. „Der Hang macht viel Arbeit, besonders das Gras mähen“, berichtet Martin Wilks. Während er die gröberen Gartenarbeiten verrichtet wie Bäume und Sträucher auslichten, ist die Hauptaufgabe von Adelinde Wilks das Züchten von Stauden und Pflegen der vielen Rosen und Blumen.

An der Hanglage gedeihen die Weinstöcke. Im ganzen Garten begegnet man unzähligen Froschfiguren. Dem Wohngarten und Hang schließt sich ein etwas größerer Nutzgarten mit zwei Hochbeeten und einer Gartenlaube zum Trocknen der vielen Teesorten an. Im Kräutergarten sind bei schönem Sommerwetter unzählige Insekten, Schmetterlinge und Hummeln unterwegs. Als neuestes Hobby hat Martin Wilks das Fertigen von Kinderbänken und -tischen sowie Schaukeln für seine Enkelkinder entdeckt. Diese finden Platz in einer besonders sonnigen Ecke in dem großen Garten.

Bei dem Rundgang am Sonntag können die Garten- und Naturliebhaber bestimmt noch viele weitere reizvolle Gartenschätze entdecken.