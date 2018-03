Gartenbauer setzen sich für Artenvielfalt ein

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Hausen ob Verena hat in seiner Jahreshauptversammlung in der Pizzeria „Rössle’“ in Gunningen Ursula Koch für weitere zwei Jahre als Vorsitzende bestätigt. Weiter wurden in ihren Ämtern bestätigt: Kassiererin Anita Burger und die Kassenprüferin Rebekka Kauderer-Lüdke. Für die ausscheidenden Beisitzer Nadja Adams und Ursula Wienecke wählten die Mitglieder Susanne Schulze-Frey und Uwe Riesle neu in den Ausschuss.

In ihrem Jahresrückblick sprach die Vorsitzende von einem guten Jahr. Höhepunkte darin waren die – inzwischen zweite – Beteiligung am Tag der offenen Gartentür sowie das Kinderferienprogramm auf dem Kartoffelacker von Biolandwirt Uwe Riesle.

In ihrer Vorschau ging die Vorsitzende auf den Internationalen Tag zum Erhalt der Artenvielfalt am 22. Mai ein: Die meisten Menschen fänden farbige Schmetterlinge, singende Vögel, duftende Blumenwiesen und blühende Bäume schön. Doch der Wert der Artenvielfalt gehe weit über ästhetische Freuden hinaus. Nebst Biologen und Landwirten sind sich mittlerweile auch Ökonomen, Mediziner oder Philosophen einig, dass der Rückgang der Biodiversität eines der größten aktuellen Umweltprobleme darstellt.

Der OGV habe es sich daher zum Ziel gesteckt, den Mitgliedern mit seinen Aktionen dies vor Augen zu führen. Denn es brauche Pflanzen, Pilze, verschiedene Tiere, um die Artenvielfalt aufrecht zu erhalten. Das heißt: keine aufgeräumten und leblosen Stein- und Betonwiesen um das Wohnhaus, oder im Garten, betonte die Vorsitzende.

Auch Kreisvorsitzender Hans Weber plädierte in seinem Grußwort, dass Jeder einen Teil zur Erhaltung des Artenschutzes beitragen könne. Nach den positiven Berichten der Schriftführer Susanne Pfrang und Rolf Mauthe, der Kassiererin Anita Burger, nebst Kassenprüfer Matthias Halle und Rebekka Kauderer-Lüdke, sah es Kreisvorsitzender Hans Weber als ehrenvolle Aufgabe an, langjährige Vereinsmitglieder zu ehren: Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde geehrt: Nadja Adams, Regina Klaiber, Anne Klein und Manfred Schrenk. Gerlinde Klaiber wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Im Anschluss an die Regularien zeigte der bekannte Dokumentarfilmer Rolf K. Krause seinen neuesten Film: „Die Landschaft der Ostbaar – Impressionen zwischen Hohenkarpfen und Heuberg, Zundelberg und Wurmlinger Berg.“ Die in jüngster Zeit entstandenen Aufnahmen der vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt, dazu die weniger bekannten Reiche einiger Greif- und, Singvögel, Insekten und heimischer Schmetterling am seit 1944 unter Naturschutz stehenden „Matterhorn der Baar“ mit seiner reichen Pflanzenwelt der Wiesenfluren und Trockenrasen fanden das große Interesse der Anwesenden.