Beim traditionellen Spaichinger Martinimarkt haben am Sonntag geradezu ideale Bedingungen für ein buntes Markttreiben geherrscht. Dicht gedrängt zwängten sich die Besuchermassen durch die breit angelegte Spaichinger Hauptstraße, die wie Marktmeister Joachim Greiner berichtete, von insgesamt 150 Ständen beidseitig gesäumt wurde.

Schon am frühen Morgen hatten sich die Händler auf einen umsatzstarken Markttag vorbereitet. Und ihre Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Die Besucher kamen nicht nur aus Spaichingen, sondern auch aus den Umlandgemeinden wie zum Beispiel Aldingen, Trossingen und Balgheim. Der Martinimarkt hat eine treue Fangemeinde.

Kein Wunder, war auch dieses Mal wieder das Angebot üppig und reichte von Süßigkeiten und Spielwaren über Winterbekleidung, Schmuck, Unterhaltungsmedien, Besen, Gemüsehobel, Regenschirme bis hin zu den reichhaltigen Speise- und Getränkeofferten der Spaichinger Vereine, die sich über die große Nachfrage freuten.

Auch Spaichinger Einzelhändler beteiligten sich am Martinimarkt – sie luden zum verkaufsoffenen Sonntag. Für Heinz Herter vom Bekleidungshaus Kimmerl bedeutete dieser Tag allerdings Abschied nehmen. Zum letzten Mal hatte das Modegeschäft seine Türen geöffnet, um das „Geschäft des Jahres“ zu machen. Mit erfahrenem Blick nach draußen sagte er: „D`Leut kommet, weil`s Wetter guat isch“. Der Martinimarkt sei immer ein Garant für einen sehr guten Umsatz. Doch dadurch ließen sich die Einbußen durch den Onlinehandel nicht ausgleichen.

Im Optik- und Schmuckgeschäft Kopp ging es ebenfalls hoch her. Susanne Kopps Einschätzung des Tages: „alles gut“, bevor sie zum nächsten Kunden eilte. Aber auch die Gastronomie freute sich über klingelnde Kassen. Groß war das Interesse auch an der Autoschau der Spaichinger Autohändler und beim Skibazar des Schneeschuhvereins herrschte so dichtes Gedränge wie noch nie. Alles in allem also ein Super-Tag für alle Beteiligten.

Vom Mittagessen hin zum Dessert

Marktbeschickerin Helene Gscheidle freute sich über das große Interesse der Marktbesucher an ihren Kopfbedeckungen. Von Mützen bis hin zu Schlapphüten hatte sie alles im Programm. Ganz andere Favoriten hatten die Kinder. Sie begeisterten sich für Spielzeug und Süßigkeiten. Letztere bot zum Beispiel Eisverkäufer Max Mutschler an seinem Softeisstand an. Denn auch wenn der Run gegen Mittag erst mal den Schupfnudeln und Bratwürsten galt, so wusste er, dass die Besucher gegen Nachmittag auf der Suche nach etwas Süßem den Weg zu ihm finden würden.

Selbst die Spaichinger Vogelfreunde, die in der alten Festhalle ihr Jubiläum feierten und ihre Vogelschau präsentierten, profitierten vom hohen Besucheraufkommen des Markts. Denn wer dem Trubel entkommen wollte, der fand dort nicht nur eine Möglichkeit zum Aufwärmen, sondern auch die Gelegenheit, jede Menge interessante Vögel zu bewundern.