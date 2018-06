Etwas ganz neues hat sich die Musikkameradschaft Hausen ob Verena einfallen lassen. Anlässlich ihres 90-jährigen Jubiläums bevölkern am Sonntag, 1. Juli, rund 300 Musikanten den Ort – inklusive Platzkonzert, Festumzug und Hüpfburg.

„Musik im Ort“ nennt sich die brandneue Blasmusik-Veranstaltung, die sich über das gesamte Dorf verteilt. Das Besondere daran: Im gesamten Dorf wird zur gleichen Zeit Blasmusik zu hören sein. Dafür bereitet sich der Vorstand der Musikkameradschaft seit gut einem Jahr vor. Und damit auch die Hausener Musikanten beim Umzug eine gute Figur machen, wurde während der vergangenen Tage mit einer Marschprobe fleißig das Musizieren im Laufen geprobt, zumal es in Hausen an manchen Stellen steil nach oben geht.

Insgesamt sechs Kapellen aus nah und fern werden am Sonntag ab 12.30 Uhr mit ihrer Musik das Dorf an verschiedenen Standorten bereichern – und zwar mit jeweils einem zweistündiges Platzkonzert. In dieser Zeit können die Besucher die Chance nutzen und von einer Spielstation zur nächsten pilgern.

Gegen 14.30 Uhr werden sich alle Kapellen zu einem Festumzug formieren, der am Ortseingang von Gunningen her beginnen wird und über die Hauptstraße und Friedensstraße zum Festplatz an der Verenahalle führt. Dort angekommen wollen alle etwa 300 Musikanten mit einem Gesamtchor den Besuchern ein besonderes Klangerlebnis bieten.

Bei den Gastkapellen handelt es sich um die Musikvereine aus Owingen/Haigerloch, Neuhausen auf den Fildern, Affeltrangen (Thurgau/Schweiz), Thalheim/Meßkirch sowie den hiesigen Vereinen aus Aixheim und Denkingen.

Der große Festplatz befindet sich im Bereich des Schulhofes hinter der Verenahalle. Hier werden nach dem Gesamtchor die Laizer Musikanten mit zünftiger Blasmusik aufspielen. Auch das kulinarische Angebot wird nicht zu kurz kommen. Kinder können sich auf der Hüpfburg austoben. Die verschiedenen Spielorte sind auf Plänen vermerkt oder die Besucher folgen einfach den Klängen im Dorf. An allen Stationen werden die Gäste mit Getränken versorgt. Der Eintritt ist frei.