Fußball satt beim SVS-Nikolausturnier

Zehn Stunden Fußball, spannende Spiele der Kinder gegen ihre Mamas und der Nikolaus-Besuch zum Abschluss: Das Nikolausturnier des SV Spaichingen in der Schillerschul-Sporthalle machte allen Beteiligten Spaß. Rund 130 SVS-Fußballer der E- und F-Junioren sowie der Bambini trugen dutzende Spiele in ihren jeweiligen Altersgruppen aus.

Zwischendrin fanden als Höhepunkte die umjubelten Matches zwischen den Kindern und ihren Mamas statt. Am Ende durften auch noch die Trainer gegeneinander antreten – zur Freude der Kinder und ihrer zahlreich erschienenen Eltern, Omas, Opas und Geschwister.

Die Turnierleitung lag in den Händen von Bino Schumm und Oreste Föhr, die den ganzen Tag für beste Stimmung in der Halle sorgten. Das neue „Team Wirtschaftsbetrieb“ mit Mihael Gregoric, Stephanie Gölker und Catrin Kollmar sorgten mit tatkräftigen Helfern für das leibliche Wohl. Zum Abschluss besuchten der Nikolaus und Ruprecht den SVS-Nachwuchs. Neben mahnenden Worten, doch besser auf die Trainer zu hören, gab es viel Lob für das Engagement und den Trainingsfleiß der Fußballtalente. SVS-Jugendleiter Walter Nierlich war am Ende stolz auf seine Fußball-Jugend.