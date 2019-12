Funkenfeuer: Stadt übernimmt Mietkosten für Kran

Die Stadt Spaichingen wird die Mietkosten – gedeckelt auf höchstens 1500 Euro – für einen Kran zur Aufstellung des Funkenfeuers 2020 durch die Funkenhexen einmalig übernehmen. Dies empfiehlt der Verwaltungsausschuss dem Gemeinderat, der aber im kommenden Jahr auch noch einmal grundsätzlich über das Funkenfeuer wird beraten müssen.

Bisher hatten die Funkenhexen für die Aufstellung des Funkens einen Kranwagen – der zur sicheren Aufstellung nötig ist – unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen. Dies wird allerdings 2020 nicht möglich sein, so dass die Funkenhexen einen Kran werden mieten müssen. Daraufhin hat sich der Verein an die Stadt um Kostenübernahme gewandt, um die Traditionsveranstaltung auch 2020 wieder gewährleisten zu können.

Florian Stelzner, stellvertretender Vorsitzender der Funkenhexen, hat sich nach entsprechenden Geräten umgesehen und wurde zunächst in München fündig, wo die Kranmiete rund 800 Euro kosten würde – mit An- und Abtransport nach Spaichingen würde es sich allerdings auf 2165 Euro belaufen. Aber die Verwaltung, die die Angebote für einen Mietkran einholen wird, will ohnehin in der Stadt und der näheren Umgebung suchen.

Ein Antrag von Alexander Efinger (Grüne), auf die Kostendeckelung für die Übernahme der Kranmiete ganz zu verzichten, wurde abgelehnt. Doch wurde der Vorschlag von Marcel Aulia (FDP), die im Verwaltungsvorschlag genannte Deckelungssumme von 1000 Euro auf 1500 Euro anzuheben, einstimmig angenommen.

Allerdings, so wurde in der Diskussion deutlich, wird der Gemeinderat sich im kommenden Jahr auch noch einmal grundsätzlich und in Ruhe mit dem Funkenfeuer beschäftigen müssen, um alles „in geordnete Bahnen zu bringen“. Zum einen im Hinblick auf den Klimaschutz, aber auch die Kostenentwicklung und nicht zuletzt die Frage, wer genau nun verantwortlicher Veranstalter des Funkens ist.

Eine kleine Kontroverse gab es zwischen Alexander Efinger (Grüne) und dem Bürgermeister, ob das Abbrennen des Funkens nun klimaneutral sei oder nicht. Efinger meinte ja, weil das freigesetzte CO2 zuvor von den Bäumen aufgenommen wurde; Schuhmacher meinte nein, da es ein Unterschied sei, ob ein Baum das CO2 nun im Prozess des Verrottens über einen langen Zeitraum abgibt oder beim Verbrennen alles auf einmal. Das Funkenfeuer, so Bürgermeister Schuhmacher, sei sicher „ein traditionell wichtiges Ding“ – nur eben nicht klimaneutral.

Einig waren sich alle Fraktionen, dass das Funkenfeuer eine wichtige Traditionsveranstaltung sei, die das Image der Stadt Spaichingen auch über die Gemeindegrenzen hinaus prägt.