Funkenfeuer in Spaichingen: Ganz früher hat der Funken die Fasnet beendet

Den Winter austreiben? Gerne würde man das – beim Frühjahrsputz oder auch beim Funkenfeuer. Aber so einfach ist die Erklärung nicht: Vermutlich ist der Ursprung des Festes doch im Ende der Fasnet und damit aus christlichem Brauchtum abgeleitet. In zahlreichen Gemeinden erfreut sich das Spektakel großer Beliebtheit und hat auch manche Besonderheiten.

In Spaichingen, so schreibt es die Stadtchronik, wurde das Funkenfeuer bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts erwähnt. In Anton Birlingers „Volkstümliches aus Schwaben“ beschreibt dieser, dass die jungen Burschen „scharenweise abends nach dem Betläuten in den Kornösch“ zogen und „jeder ist stolz auf die schönste und längste Fackel.“ Das Fackelbinden und -stopfen hat in Spaichingen eine lange Tradition. Der Bauhof unterstützt damit, dass er das Holz dafür ausgibt und die Fackeln am Freitag vor dem Funkensonntag harzt.

Funkenhexen nehmen Maskeen ab

Auch werden die großen, schweren Fackeln dann auf den Dreifaltigkeitsberg gebracht, wo sie von den Besitzern am Sonntag wieder in Empfang genommen werden. Die Feuerwehr gibt Würste an die Fackelträger aus und dann geht es bei Einbruch der Dunkelheit los: Oben hat die Feuerwehr einen kleinen Holzstoß entzündet. Dort werden die Fackeln entzündet und unter Begleitung des Roten Kreuzes und der Feuerwehr schlängelt sich dann ein Lindwurm aus hellen Lichtern die Serpentinen herunter bis zur Bleiche: Auch von weiter weg ein sehr schöner Anblick.

Bei der Bleiche entzünden die Fackelträger den hohen Funken, alle Folgenden werfen ihre Fackeln auch ins Feuer. Die Feuerwehr passt auf, dass das Feuer nichts Ungewolltes anrichtet und die Stadtkapelle unterhält mit Musik. Jammernd setzen dann die Funkenhexen für dieses Jahr die Masken ab.

Aber warum jetzt, und nicht am Fasnetsdienstagnacht?

Zeitumstellung sorgt für Verwirrung

Tatsächlich könnte der Funkensonntag als Ende der Fasnet gelten, die ja bekanntlich bis 40 Tage vor Ostern gefeiert wird. Die 40 Tage Fastenzeit wurden vor 1091 nämlich inklusive der Sonntage berechnet und erst danach wurden die Sonntage ausgeklammert, sodass der Aschermittwoch als erster Fastentag galt.

Weil sich diese Umstellung auf den Dörfern später durchsetzte, hießt die bis Sonntag dauernde Fasnet auch Bauernfasnet oder „alte Fasnet“ (daher der Spruch: „Hinterherkommen wie die Alte Fasnet“ und siehe auch die Baseler Fasnet). Auf diesen Zusammenhang verweist neben der Spaichinger Stadtchronik und anderen Publikationen auch Josef Fetzer in seinen „Denkinger Gschichtli“.

Auch in evangelischen Gemeinden habe man sich noch lange schwer getan mit der neuen Zeitrechnung, sodass zum Beispiel im evanglischen Flözlingen noch Fasnet gefeiert wurde, als die Freie Reichsstadt Rottweil schon fastete. Manch ein Rottweiler habe die Gelegenheit genutzt und zweimal Fasnet gefeiert. „Er durfte sich allerdings dabei nicht erwischen lassen, denn da kannte die Obrigkeit nunmehr gar keinen Spaß“, so Fetzer.

Eines der ältesten Feuer der Region

Spaichingens Funkenfeuer gilt als eines der ältesten und auf jeden Fall das größte der Region. Beschrieben wurde es auch in der Oberamtsbeschreibung von 1876 und ab 1881 berichtete auch der Heuberger Bote regelmäßig über das Ereignis. Die Württemberger hatten ihre liebe Mühe, nachdem sie nach den napoleonischen Kriegen auch die Österreichischen Gebiete übernommen hatten und verboten „diesen Unfug“ in einem Dekret von 1809, so Fetzer. Genutzt hat es nichts.

In Denkingen, so schreibt Franz Fetzer, habe es streckenweise sogar drei Funken gegeben – die jungen Männer der unterschiedlichen Ortsteile konkurrierten miteinander .

Unsere Liste zeigt, wie beliebt das Funkenfeuer heute noch oder wieder ist. Zwei Besonderheiten fallen auf: Mahlstetten feiert schon am Samstag und Deilingen hat nach wie vor zwei Funkenfeuer, eines in Deilingen, das andere in Delkhofen. In Hausen gibt es statt eines Funkens ein Schwedenfeuer im Hof der Blume, das Geld wird gespendet.

Allen ist aber eines gemein: Es darf mitten in der Fastenzeit Wurst nach Herzenslust, Wein oder Bier genossen werden – und die Kinder bekommen an manchen Orten Süßigkeiten. Die Erklärung, dass dann eigentlich erst die Fastenzeit beginnt, kann das begründen. Und wenn eine der anderen Erklärungen, dass mancherorts auch Winteraustreibungs-Bräuche hineinspielen, oder auch der Brauch, dass nach dem Winter alter Unrat verbrannt worden war, ebenso zutreffen möchten: Die Nazis hatten versucht, den alten Brauch in ihre kruden germanisch-völkischen Ideologien zu vereinnahmen – er hat sie überlebt.