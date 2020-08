Fünf Alarme halten Spaichinger Feuerwehr auf Trab

Viel zu tun hatte die Spaichinger Feuerwehr zu Ferienbeginn gehabt. Gleich fünf Mal waren die Wehrleute am Wochenende gefordert, wie sie in ihrem Pressebericht mitteilt. auch am frühen Mittwochmorgen wurde Gesamt-Alarm ausgelöst. Es hatte eine Brandmeldeanlage im Behindertenheim St. Agnes angeschlagen, aber es brannte nicht.

Bereits am Freitag Abend gegen 19 Uhr hatte ein Rauchwarnmelder in einem Wohngebäude im Spaichinger Stadtgebiet lautstark Alarm geschlagen. Die vorsorglich gerufenen Kräfte der Feuerwehr konnten jedoch keinen Brand in dem Gebäude ausmachen. Das Gerät hatte offenbar ohne erkennbaren Grund ausgelöst.

Am Samstag Nachmittag gegen 16 Uhr wurde eine eingeschlossene Person in einem Aufzug einer Wohnanlage in Hofen gemeldet. Vor Ort eingetroffen, konnten die Feuerwehrleute jedoch auch hier kein Schadenereignis feststellen – der betroffene Aufzug war leer, Personen also nicht in Gefahr.

Am Samstag Abend gegen 22 Uhr geriet in Wurmlingen eine Dachgeschosswohnung in Brand. Die Feuerwehren Wurmlingen und Tuttlingen bekämpften den Brand. Kräfte der Feuerwehr Spaichingen wurden mit einem Wechselladerfahrzeug und dem Abrollbehälter Atemschutz hinzugerufen, um eine ausreichende Anzahl an Atemschutzgeräten für die Einsatzkräfte vor Ort bereitzustellen.

Noch während des laufenden Einsatzes in Wurmlingen wurde auch in der Spaichinger Innenstadt ein Brand, der auf ein Gebäude überzuschlagen drohe, gemeldet. Die mit fünf Fahrzeugen angerückten Feuerwehrleute konnten jedoch rasch Entwarnung geben: Ein Grillfeuer, das im Bereich neben mehreren PKW und einem Gebäude entfacht worden war, hatte für Anwohner den Anschein erweckt, es würde ein Brandereignis vorliegen. In gutem Glauben hatten die Anwohner daher die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehrleute brauchten jedoch nicht weiter tätig zu werden.

Am Sonntagabend schließlich, gegen 19.50 Uhr wurde die Feuerwehr Spaichingen in eine betreute Wohnanlage der Lebenshilfe in der Spaichinger Dreifaltigkeitsbergstraße gerufen. Anlass für den fünften Einsatz für die Wehr an diesem Wochenende: Die automatische Brandmeldeanlage des Objekts hatte ausgelöst.

Nach dem Eintreffen des Löschzugs der Spaichinger Feuerwehr an der Einsatzstelle konnte recht schnell Entwarnung gegeben werden: Die Anwendung eines in Nebelform verwendeten Medikaments durch eine 24-jährige Frau hatte zu einem Täuschungsalarm geführt. Nachdem ein Brand ausgeschlossen werden konnte und die Brandmeldeanlage zurückgestellt war, konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle wieder verlassen. Neben der Spaichinger Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 17 Mann waren der Rettungsdienst des DRK, die Schnelleinsatzgruppe sowie die Polizei vor Ort.