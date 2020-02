Fußgänger schwer verletzt

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Fußgänger am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr an der Einmündung der Angerstraße in die Hauptstraße von einem abbiegenden Wagen erfasst und schwer verletzt wurde.

Der 65-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr laut Polizei die Hauptstraße aus Richtung Tuttlingen in Richtung Aldingen und hielt an der Einmündung der Angerstraße in die Hauptstraße wegen einer roten Ampel an. Als er bei grüner Ampel auf die Angerstraße in Richtung Schura einbog, übersah er laut Polizei den Fußgänger, der bei grüner Fußgängerampel die Angerstraße von der Stadtkirche her in Richtung Marktplatz überquerte.

Der Fußgänger wurde von dem Auto erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen, er stieß gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Fahrbahn. Der 29-Jährige wurde durch einen Notarzt versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW Golf entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an den unbekannten Fahrer eines Wagens, der zur Unfallzeit von der Angerstraße her an die Einmündung herangefahren war.

Er und sonstige Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 9318-0, zu melden.