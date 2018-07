FSV Denkingen kann alle Posten besetzen

Zur Hauptversammlung des FSV Denkingen sind gut 60 Mitglieder gekommen. Bei den Wahlen konnten alle Posten besetzt werden. Der zweite Vorsitzende Ralf Borho, der wirtschaftliche Leiter Uli Liebermann und die Beisitzer Adrian Seid, Jürgen Rebstock und Gerd Fetzer wurden bestätigt. Schriftführer Stefan Nebenführ gab nach vierjähriger Tätigkeit sein Amt ab an Uwe Mattes.

Nebenführ bleibt dem FSV als Beisitzer für Öffentlichkeitsarbeit und Aktualisierung der Homepage erhalten. Die in der Jugendversammlung gewählten Jugendleiter Heiko Klumpp mit Stellvertreter Andreas Patzak wurden bestätigt.

Diskussionsbedarf gab es beim Antrag der Vorstandschaft auf Änderung des § 9 Mitgliedsbeitrag in der Satzung. Danach sind „Ehrenmitglieder und Trainer mit gültiger Lizenz von der Zahlung befreit“. Aktuell zählt der Verein 38 Ehrenmitglieder. Deren Zahl werde durch Neuernennungen stark anwachsen, teilte Vorsitzender Harald Fetzer mit. An den WLSB muss der FSV für alle erwachsenen Mitglieder Mittel abführen, auch für die beitragsfreien Ehrenmitglieder. Die Satzung sollte so geändert werden, dass „Ehrenmitglieder, deren Ernennung vor dem 14.07.2018 erfolgte, und Trainer mit gültiger Lizenz von der Zahlung befreit“ sind. Mit neun Enthaltungen wurde der Satzungsänderung zugestimmt. „Wir lassen den heute ernannten Ehrenmitgliedern und auch den älteren offen, ob sie freiwillig auf die Beitragsfreiheit verzichten, oder den Status umstellen lassen, um wieder zahlendes Mitglied zu werden“, so Fetzer. Ansprechpartner ist Kassier Andreas Dressler.

Dem Verein gehören 332 Mitglieder an. 2017 war laut Harald Fetzer geprägt vom 50-jährigen Jubiläum des Klippeneck-Zeltlagers, ab der Winterpause nahmen Trainersuche und Vorbereitungen auf das Lemberg-Wanderpokalturnier breiten Raum ein. Aus seinen und den Ausführungen des Sportleiters Klaus Dresslers war zu entnehmen, dass die zwei aktiven Mannschaften zwar nicht vorne mitmischen, doch mit einem guten Mittelplatz erfolgreich waren. Der neue Trainer soll die Mannschaft nach vorne bringen. Indessen ist man über den Fortbestand der AH-Mannschaft ratlos, da das Amt des sportlichen Leiters vakant ist.

Jugendleiter Heiko Klumpp sagte, dass der Verein eine großangelegte Jugendarbeit betreibe. Leider habe es in der vergangen Runde jedoch nur bis zur D-Jugend eigene Jugendmannschaften gegeben, alle älteren Jugendspieler seien Gastspieler in anderen Vereinen. Die Situation verschärfe sich dahingehend, dass es in der kommenden Saison nicht mehr möglich sei, eine D-Mannschaft zu stellen. Hoffnung mache indessen, dass in den Mannschaften von Bambini bis E-Jugend über 50 Kinder spielten.

Eine gut funktionierende Breitensportgruppe mit 20 Frauen unter der Leitung von Willi Merkle gehöre seit Jahren zum FSV, so der Vorsitzende. Der Zuschuss für das neue Rasenspielfeld vom WLSB sei eingegangen. Auch der Anbau ans Sportheim gehe seiner Vollendung entgegen. Andreas Dressler meldete einen positiven Kassenstand. Einwandfreie Kassenführung wurde ihm bescheinigt.

Bürgermeister Rudolf Wuhrer lobte den „großen Teamgeist“ der FSV-ler. Der beim Zeltlagerjubiläum gezeigte Film offenbare die „unheimliche Arbeit, die hinter der Vereinsgeschichte“ stehe. Der Entlastung wurde einstimmig zugestimmt.

Zu neuen Ehrenmitgliedern ernannte der FSV Reinhold Dreher, Werner Stelter, Karl-Heinz Hafner, Dietmar Dreher, Stefan Fetzer und Ralf Ott. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde die silberne Vereinsehrennadel verliehen an Hubert Braun und Guiseppe Pastore. Da sie während ihrer langjährigen aktiven Funktionärszeit bereits diese Vereinsnadel erhielten, ehrte der Vorsitzende für 40 Jahre Treue zum FSV mit einem Geschenk Gerd Brehm, Martin Schäfle und Rudi Bucher. Für langjährige Verdienste als Ausschuss- und Vorstandsmitglied im FSV erhielten ebenfalls die silberne Vereinsehrennadel Ralf Borho, Christoph Merkt und Uli Liebermann.