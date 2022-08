Frustrierte Kunden, überlastete Postboten: Menschen warten wochenlang auf ihre Post

Seit Tagen, teilweise seit Wochen blicken Menschen in der Region in ihren Briefkästen in gähnende Leere. Keine Post von Verwandten, keine Rechnungen, nicht einmal die TV-Illustrierte kommt an. Manche Straßen im Nordwesten Spaichingens bleiben tagelang ohne Post.

Am 17. Juli schickt ein Tuttlinger einen Brief an seinem Bruder nach Aldingen, kurz darauf schickt er auch seiner Nichte Geld. Doch in Aldingen kommt nichts an. „Ich habe dann bei der Post angerufen, aber die forscht erst nach, wenn ein Brief acht Wochen zu spät ist“, sagt er.

Die Post rede sich aus der Verantwortung, meint er. Denn die Post sagt, dass Abschnitt 2.6 der AGB man ohnehin keine Wertsachen per Brief verschicken darf. Nur das deutlich teurere „Werteinschreiben“ ist eine Ausnahme, aber auch nur bis 100 Euro. Liegt mehr Geld im Brief, ist alles nicht mehr versichert.

In Denkingen komme schon seit drei Wochen keine Post mehr

In Denkingen ist die Lage noch dramatischer: Dort, so berichten mehrere Leser, sei schon seit drei Wochen keine Post mehr gekommen. Beschwerden über Hotlines liefen oft ins Leere. „Die sagen, wegen Corona gebe es viel Krankenstand“, sagt eine Leserin am Telefon.

„Wirkliche Hilfe“, sagt sie, „habe ich nur beim Spaichinger Verteilzentrum bekommen.“ Im Verteilzentrum in der Keplerstraße wird die Post auf die Postboten verteilt und dann ausgefahren.

Genützt hat der Leserin das in ihrem Fall aber nicht. Ihre Post wurde bereits nach Villingen-Schwenningen gebracht. Eine engagierte Briefträgerin habe sich schließlich darum gekümmert, dass sie trotzdem ihre Post bekommt. Dass ihre Post in Villingen-Schwenningen gelandet ist, das hat betriebliche Gründe, schreibt der Pressesprecher unserer Redaktion auf wiederholte Nachfrage. Das sei auch nur ein „einmaliger Vorgang“ gewesen.

Corona als Begründung erscheint den Kunden als wenig glaubwürdig

Einigen Postkunden ist der Kragen schon geplatzt und sie sind selbst zum Spaichinger Verteilzentrum gefahren. Dort bot sich folgendes Bild: Hektisch stapeln Zusteller Pakete in ihre Autos, der ganze Hof ist voll mit Fahrzeugen, die Beschäftigten tun offenbar unter Hochdruck, was sie können. Vor allem aus Denkingen holen inzwischen viele Bürger ihre Post persönlich ab.

Trotz des Betriebs nehmen sich die Leute dort Zeit für die Menschen. Die Aussage der Post, dass viele Leute krank sein sollen lässt sich vor Ort nicht bestätigen. „Dass wir wegen Corona keine Post bekommen, glaubt doch kein Mensch“, sagt die Postkundin. „Die haben einfach zu viel Arbeit und nicht genug Leute.“ Die Post habe befristete Verträge auslaufen lassen, lautet einer der Vorwürfe.

Verständnis für Postboten

Nun werden die Postboten auch zum Blitzableiter für den Frust der Bürger über den Konzern. Immer öfter werden sie von frustrierten Postkunden abgefangen, die ihre Briefe haben wollen. „Aber denen kann man hier keinen Vorwurf machen“, sagt eine Spaichinger Postkundin. „Die arbeiten wie verrückt.“ Aus Kreisen der Zusteller ist zu hören, dass viele unter der stetig wachsenden Arbeitsbelastung leiden. Durch den boomenden Onlineversandhandel müssen viele inzwischen zusätzlich auch Pakete austragen.

Die Konzernleitung nennt das Verbundzustellung. Auch Beschäftigte, die bislang nur Briefe und kleinformatige Sendungen ausgeliefert haben, sollen zukünftig vermehrt Pakete zustellen. Diese sind bis zu 31,5 Kilogramm schwer, schreibt die Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM).

„Diesen Knochenjob hält auf Dauer keiner aus. Die Beschäftigten arbeiten heute schon am Limit und kommen nach ihrem Arbeitstag total erschöpft nach Hause“, kritisiert Christina Dahlhaus, Vorsitzende der DPVKOM in einer Pressemitteilung.

Reine Briefträger soll es bald nicht mehr geben

Dahinter stecken Umstrukturierungen und Einsparungen: Die Postzusteller auf dem umweltfreundlichen Fahrrad sollen mittelfristig verschwinden, auch dass bestimmte Bezirke „ihren“ Postboten haben, will die Post nicht mehr. Reines Briefe Zustellen sei kaum noch wirtschaftlich, da immer weniger Briefe verschickt werden. „Die Briefmenge sinkt jährlich um zwei bis drei Prozent“, schreibt die Post bereits im April in einer Pressemitteilung.

Bereits die Hälfte aller Zusteller sei inzwischen in der Verbundzustellung, muss also Pakete und Briefe gleichzeitig austragen. Zu den Zahlen passen die Einsparungsbemühungen nicht wirklich: Die Deutsche Post DHL steigerte ihren Gewinn um rund 70 Prozent von 3 Milliarden in 2020 auf 5,1 Milliarden Euro in 2021.

Angespannter Arbeitsmarkt Grund für Personalmangel

In einer Anfrage haben wir den Pressesprecher der Post um eine Aussage gebeten, wann die Situation sich bessert. Zumindest in den Denkinger Bezirken ist der „Hauptteil der ,alten’ Rückstände aufgearbeitet, schreibt der Pressesprecher der Post. Dringend nötige Neuanstellungen gebe es aber wegen des angespannten Arbeitsmarktes noch nicht genug.

Weiter will er sich zur Personalentwicklung in der Region und den ausgelaufenen Verträgen nicht äußern: „Sicherlich haben Sie Verständnis dafür, dass wir diese Interna nicht in der Öffentlichkeit diskutieren.“ Der Eindruck, der sich vielen Lesern aufgedrängt hat, dass Pakete gegenüber Briefen bevorzugt werden, treffe nicht zu.

Zurück zu den Briefkunden der Region. Hier gibt es immerhin eine gute Nachricht: Die Aldinger Familie hat ihre Post nach Wochen des Wartens am 3. August bekommen, inklusive des Geldes für die Nichte. 17 Briefe waren im Kasten.