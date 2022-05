Frühjahrssitzung des Beirats der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg

Das regionale Gewerbegebiet BestInvest A81 bei Sulz am Neckar stand im Mittelpunkt der jüngsten Beiratssitzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Wifög) Schwarzwald-Baar-Heuberg. In den Räumen der VBM Medizintechnik GmbH in Sulz erhielten die Teilnehmenden Informationen zu allen anstehenden und geplanten Projekten und Aktionen der Wifög.

Aufsichtsratsvorsitzender Christian Kinzel griff in seinem Bericht über die letzte Aufsichtsratssitzung die lebhafte Diskussion und Berichterstattung über das Regionale Gewerbegebiet auf. Bei ihrer anschließenden Präsentation betonte auch Wifög-Geschäftsführerin Henriette Stanley die Wichtigkeit dieses regionalen Projektes, auch für das Land und den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. Wichtig sei mit regionaler Unterstützung, positiver Berichterstattung und einer schnelleren Umsetzung der komplexen Genehmigungsverfahren Investoren aus dem Bereich der Zukunftstechnologien zu gewinnen und zu halten. Henriette Stanley setzt dabei auf eine transparentere Kommunikation und eine Einbeziehung von Vertretern der Landesebene bei künftigen Sitzungen zum Thema BestInvest A81. Der Beirat sicherte ihr seine Unterstützung für das Projekt und ihre Anstrengungen zu.

Henriette Stanley informierte weiterhin über die Neugestaltung der regionalen Immobilienseite www.immo-sbh.de und deren zusätzlichen Möglichkeiten für die Gesellschafter, aber auch für privatwirtschaftliche Anbieter. Weitere Themen der Beiratssitzung waren das W“elcome Center Schwarzwald-Baar-Heuberg“, die Fachkräfteallianz und deren neuer, ganzheitlicher Auftritt sowie die Bewerbung der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg bei „Startup BW“ als gründerfreundliche Region.

Zum Abschluss der Beiratssitzung verwies die Geschäftsführerin auf die Möglichkeiten für Unternehmen und Kommunen im Rahmen der laufenden Kampagne „Dreiklang SBH“. Aktuell wird diese unter anderem durch Plakate, Radiospots sowie Werbung in Printmedien und online beworben.

Zum Hintergrund: Die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg sitzt in Villingen-Schwenningen. Hinter ihr stehen 26 Gesellschafter, darunter vor allem Städte und Gemeinden, die drei Landkreise Rottweil, Tuttlingen und der Schwarzwald-Baar-Kreis, der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und die Handwerkskammer Konstanz. Die Wirtschaftsförderung vernetzt regionale Unternehmen, bewirbt die Region nach außen, vermarktet Gewerbeflächen und möchte die regionale Zusammenarbeit und Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.