Frittlinger Wehr zeigt ihr Können

Viele Gäste hat die Feuerwehr Frittlingen am Sonntag bei ihrem „Tag der offenen Tür“ gehabt, darunter etliche Kameraden aus den benachbarten Feuerwehren. Zum Mittagessen waren die Plätze in und vor der Fahrzeughalle voll belegt und die Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu versorgen. Am Nachmittag zeigte die Jugendfeuerwehr in einer Schauübung vor zahlreichen Zuschauern bei einem Löschangriff auf die „brennende“ Lagerhalle des Bauhofs (Foto), was sie schon alles können; im Anschluss demonstrierte die aktive Wehr in einer Übung, wie Menschenrettung aus dem Obergeschoss über eine Steckleiter funktioniert. Die Kinder durften danach in den Löschfahrzeugen eine Runde mitfahren. Daneben konnten sie sich auf einer Hüpfburg oder beim Kinderschminken amüsieren. Auf dem Gelände waren neben den aktuellen Fahrzeugen auch der historische Schlauchwagen der Wehr und die alte Drehleiter ausgestellt. (cf)