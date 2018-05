Frittlinger trotzen dem Regen

Trotz anhaltenden Regens ließen sich viele Leute, gut beschirmt und mit entsprechender Kleidung, nicht davon abhalten, dem Frittlinger Albverein bei seinem traditionellen Hüttenfest im Bergenwald an Christi Himmelfahrt einen Besuch abzustatten. Vorsorglich hatten die fleißigen Helfer der Ortsgruppe ein Zelt und Pavillon aufgestellt, so dass nicht nur die Besucher, sondern auch die Helfer einigermaßen im Trockenen verweilen konnten. Um die Mittagszeit waren die meisten Plätze besetzt und die gegrillten Steaks, Spieße, Würste und der Fleischkäse mit oder ohne Bärlauch fanden guten Absatz; auch das Kuchenbuffet in der Schutzhütte hatte seine Liebhaber.