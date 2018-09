Frittlinger Kinder auf Schnitzeljagd

Mehr als 30 Kinder sind der Einladung der Frittlinger Narrenzunft gefolgt und beteiligten sich im Rahmen des Kinderferienprogramms an einer Art Schnitzeljagd. In Gruppen aufgeteilt machten sich die Kinder in Begleitung von Zunftratsfrauen und Gardemädchen auf den Weg, um einen Fragebogen zu beantworten, den jede Gruppe erhalten hatte. So galt es zu erfahren, was die Statue hinter der Kirche in der Hand hält, welcher Heilige in der Öschkapelle steht, wie die Mitarbeiterinnen im Bürgerbüro heißen, wie viele Autos auf dem Bauschild für die Seniorenwohnanlage zu sehen sind, welche Inschrift die Kugel auf dem Wettebrunnen trägt, wie die Öffnungszeiten der Post sind oder welche Hausnummer die Apotheke hat. Somit kamen die Kinder kreuz und quer durch den Ort und alle kamen mit den richtigen Lösungen auf den Schulhof zurück. Hier konnten die Kinder eine Stofftasche mit dem Logo der Narrenzunft mit Stofffarben bemalen und einige schufen kleine Kunstwerke. Die Zunfträte bereiteten in der Zunftstube Hotdogs vor, mit denen sich die Kinder zum Abschluss stärken konnten.