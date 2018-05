Frittlinger Bürgerverein gründet sich

Unter dem Namen „frida – Frittlingen denkt an alle“ ist am Mittwochabend im „Felsen“ ein gemeinnütziger Bürgerverein gegründet worden. Bürgermeisterstellvertreter Raimund Bader konnte mehr als 30 interessierte Bürger zu dieser Gründungsversammlung begrüßen.

Zum Versammlungsleiter wurde Karl Mauch bestimmt und Petra Ganter zur Protokollführerin. Wie der Vereinsname schon ausdrückt, ist der Vereinszweck breit aufgestellt –und so kann der Verein in vielen Bereichen aktiv werden. Welche Aufgaben er genau wahrnimmt, wird die Zukunft weisen. In der Satzung, die Karl Mauch den Anwesenden vortrug und mit ihnen diskutierte, wird als Vereinszweck „die Förderung der Jugend- und Altenhilfe sowie der Heimatpflege in Frittlingen“ genannt.

Dies soll verwirklicht werden durch „die Förderung von sozialen Aktivitäten und Projekten, die Unterstützung und Versorgung von hilfs- und pflegebedürftigen Einwohnern in der Gemeinde, die Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit, die Unterstützung und Förderung der Heimatpflege, der örtlichen Kultur und des Brauchtums“. Der Verein will sich unter anderem in der Seniorenwohnanlage einbringen, die dieses Jahr gebaut wird.

Die Idee für den Verein stammt aus dem Arbeitskreis, der sich seit über vier Jahren mit der Seniorenwohnanlage beschäftigt. Die Satzung wurde beschlossen und von 32 neuen Mitgliedern unterschrieben.

Diese Gründungsmitglieder wählten im Anschluss Manfred Mattes zum 1. Vorsitzenden, Anton Stier zum 2. Vorsitzenden, Petra Ganter zur Schriftführerin, Josef Bader zum Kassier und Renate Benne, Kerstin Dinger und Kordula Steimer zu Beisitzern. Das Amt des Kassenprüfers übernehmen Alexander Ehnert und Ute Merkler. Auch die Gebührenordnung des Vereins wurde von der Versammlung beschlossen. Der Verein soll ins Vereinsregister aufgenommen werden.

Raimund Bader bedankte sich bei allen, die ein Amt übernommen haben, bei denen, die die Satzung ausgearbeitet haben, beim Arbeitskreis für die jahrelange Vorarbeit und bei allen neuen Vereinsmitgliedern. Die Gemeinde stehe voll hinter dem Verein und sei auch Mitglied geworden. Der neue Vorsitzende Manfred Mattes dankte dem Versammlungsleiter und informierte darüber, dass der Verein sich im Sommer bei der Veranstaltung „Miteinander“ der Bevölkerung vorstellen werde.