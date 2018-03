Frittlingen setzt auf Beteiligung der Bürger

Unter dem Motto „Frittlingen 2030. Unser Dorf. Unsere Zukunft“ will der Gemeinderat ein Dorfentwicklungskonzept erarbeiten, bei dem sich die Frittlinger Bürgerschaft einbringen und ihre Vorstellungen für die Entwicklung der Gemeinde formulieren kann. Am 18. April findet der erste Workshop statt, in dem die Themen dieses Konzepts gemeinsam festgelegt werden. Bürgermeister Dominic Butz hofft auf viele Ideen und eine gute Beteiligung.

Der Gemeinderat Frittlingen hat den Ablauf des Bürgerbeteiligungsprozesses besprochen, an dessen Ende ein Dorfentwicklungskonzept bis ins Jahr 2030 stehen soll. Eine Vertreterin der Planstatt Senner, Überlingen, sagte in der Sitzung, dass dieser Beteiligungsprozess etwa bis Frühjahr 2019 dauern und von ihr und ihren Mitarbeitern moderiert und dokumentiert werde. Um die Bürger zu motivieren und regelmäßig zu informieren, wird eine eigene Homepage aufgelegt und mit Facebook, Plakaten und Flyern geworben. „Weil wir derzeit in Frittlingen so viel bewegen und auch weiter in eine gute Versorgung und gute Wohn- und Lebensbedingungen investieren müssen, brauchen wir die Meinung und die Wünsche unserer Bürger“, so Bürgermeister Dominic Butz. „Nun kann gemeinsam diskutiert und in einem Konzept festgehalten werden, was dem Gemeinderat als Handreiche bis ins Jahr 2030 helfen soll.“

Helfen soll auch ein Logo, das von der Firma Mediengestaltung Braun vorgeschlagen und vom Gemeinderat gutgeheißen wurde. In den Gemeindefarben rot und schwarz gehalten wird es die Bürgerschaft in den kommenden Monaten begleiten.