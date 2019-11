Fridays for Future wird im Januar wieder aktiv

Wenn am kommenden Freitag, 29. November, beim weltweiten Tag gegen die Erderwärmung wieder Demonstrationen und Aktionen stattfinden, dann ist die Spaichinger Fridays-for-Future-Gruppe zwar nicht dabei. Doch planen die Spaichinger Aktivisten bereits für den Januar 2020 einige Veranstaltungen.

In Spaichingen hat sich eine Fridays-for-Future-Gruppe aus Schülern des Gymnasiums gebildet, die auch schon zwei freitägliche Demonstrationen organisiert haben. Nicht zuletzt aufgrund der Forderungen und eines Briefes dieser Gruppe hat der Spaichinger Gemeinderat einstimmig beschlossen, künftig bei jeder davon betroffenen Entscheidung die Auswirkungen auf das Klima und die ökologische, gesellschaftliche und ökonomische Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.

„Das Spaichinger Team hat für Freitag dieser Woche keine Demonstration geplant“, so Carla Holpp von Fridays for Future im Gespräch mit unserer Zeitung. „Am Gymnasium lief die Aktion ,Schule als Staat’ und da haben viele von uns im Orga-Team mitgeholfen, so dass keine Zeit war, etwas für Fridays for Future vorzubereiten“, sagt sie. „Aber wir haben auf jeden Fall für den Januar viel geplant.“ So soll es voraussichtlich am Freitag, 31. Januar, auch in Spaichingen wieder eine Demonstration für den Klimaschutz geben.

Außerdem, so Carla Holpp, seien weitere Veranstaltungen wie eine Kleidertauschbörse oder ein Flohmarkt anvisiert, weil Wiederverwertung statt Kauf von Neuware zur Nachhaltigkeit beitrage. Außerdem sei ein Infoabend zum Thema Klimakrise geplant. „Aber all das ist auf noch nicht fest“, betont Carla Holpp.

Insgesamt, so Clara Holpp, kämen die Aktivitäten der Fridays-for-Future-Gruppe in Spaichingen gut an. Es gäbe zwar einzelne Stimmen, die den menschengemachten Klimawandel anzweifelten, aber meist gäbe es Lob und Ermutigung, wenn die Gruppe zum Beispiel Flyer verteilt. Und diese Ermutigung käme nicht nur von jungen Menschen, die durch den Klimawandel in Zukunft besonders betroffen sind, sondern auch von der älteren Generation.