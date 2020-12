Fridays for Future erhält weitere Computer-Spende

Elf ausgediente Computer haben die Oehrle Apotheken an die Spaichinger Fridays-for-Future-Gruppe (FFF) gespendet. Diese frischt die Geräte – so weit möglich – auf, und gibt sie an Schüler weiter, die wegen eines fehlenden Computers beim Unterricht daheim, wie er jetzt wegen Corona immer wieder nötig wird, benachteiligt sein könnten.

In einem ersten Schritt hatten acht junge Frauen und Männer von FFF 34 Computer, die altersbedingt aus dem Gymnasium ausgemustert wurden, wieder auf Vordermann gebracht. Sie kamen Schülern des Gymnasiums zugute. Unterstützt werden sie dabei von ihrem Berater Markus Ziegler, Lehrer am Gymnasium Spaichingen. In einem zweiten Schritt konnten jetzt noch einmal 30 gespendete Computer aufgefrischt werden. 20 davon gehen an die Schillerschule, die schon frühzeitig Interesse angemeldet hatte, weitere Exemplare etwa nach Aldingen oder an eine Spaichinger Wohngruppe.

Da FFF das Projekt aus eigener Tasche bezahlt, sind sie nicht nur auf Computer-, sondern auch auf Geldspenden angewiesen. Da aus Datenschutzgründen die Festplatten aus den Spenden-Computern entfernt werden und neue eingebaut werden, und öfter auch Mäuse und anderes Zubehör benötigt wird, lege FFF bei jedem aufgefrischten Computer im Schnitt noch einmal rund 50 Euro drauf, so Markus Ziegler. Inzwischen wird nicht mehr das Betriebssystem Windows 10 aufgespielt – die Lizenzen dafür wären auf die Dauer zu kostspielig –, sondern die kostenlose Freeware Linux.

Um so dankbarer ist FFF, das Oehrle auch Festplatten gespendet hat. Sechs der elf Computer konnten aufgefrischt werden. „Bei den anderen fünf war nichts mehr zu holen“, so Sofia Mik von FFF, etwa weil der Speichierplatz für moderne Anforderungen zu gering ist.