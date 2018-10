Auf ein gelungenes 11. Südtirolfest können die Freunde Südtirols in Frittlingen zurückblicken. Von Beginn an strömten die Gäste in die Pfarrscheuer, so dass schnell jeder Platz besetzt war. Nachdem das zehnjährige Jubiläum im vergangenen Jahr groß in der Leintalhalle gefeiert wurde, feierte man dieses Jahr wieder in bewährter Form in der Pfarrscheuer. Dabei fanden die Südtiroler Spezialitäten wie der Speck aus Partschins, Bergkäse aus der Sennerei Algund, sowie Rot- und Weißwein aus Eppan guten Absatz. Musikant Andreas Terzer aus Meran, ein Meister an der „Steirischen“ sorgte mit Südtiroler und alpenländischer Volksmusik für die passende musikalische Unterhaltung. Bei einer Verlosung konnten die Gäste sich über tolle Preise freuen. Bis in die späten Abendstunden herrschte eine ausgelassene Stimmung und gegen Ende waren auch die meisten Südtiroler Spezialitäten ausverkauft.