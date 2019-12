Freude herrscht im Café Herzlich

Behinderte und ihre Angehörigen und Freunde haben sich zur Weihnachtsfeier im Café Herzlich getroffen. Der von der Stadt Spaichingen zur Verfügung gestellte Raum im Gymnasium war weihnachtlich geschmückt.

Rainer Benner von der Primtalmusikschule mit zwölf Musikanten, trugen zu der weihnachtlichen Stimmung ein. Der Nikolaus teilte an alle ein nettes, gut ankommendes Geschenk aus. Auch die freiwilligen Helferinnen und Helfer erhielten ein Dankeschön. Dietmar Schanzenbach und Stefan Kempinger vom Turnverein überreichten an Andran Baier das Sportabzeichen für Behinderte in Silber und an Thorsten Paul das Sportabzeichen in Gold für Behinderte. Kurt Geiger begleitete die netten Stunden mit seinem Akkordeon. Es wurde gesungen und es herrschte viel Freude.