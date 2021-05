Freizeitverkehr: Mit dem Zug ins Donautal und darüber hinaus

Mit dem Zug hinaus in die Natur und zu beliebten Freizeit-Zielen zu fahren, das ist auch in Corona-Zeiten – unter bestimmten Hygiene-Auflagen – möglich. Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) hat im Mai in ihrem Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn (HzL) den Freizeitverkehr gestartet. Dabei gibt es einige Änderungen – bei den Streckenführungen, den Fahrplänen und auch den eingesetzten Fahrzeugen.

Fast 40 Prozent des Individualverkehrs deutschlandweit fielen 2017 laut den Zahlen des Bundesministeriums auf den Urlaubs- und Freizeitverkehr. Erst an zweiter Stelle kam der Berufs- und Ausbildungsverkehr mit gut 20 Prozent. Da fällt der Anteil, den Freizeitverkehre am Gesamtaufkommen des SWEG-Schienenverkehrs mit einen Anteil von rund einem Prozent haben, relativ gering aus. „Das eine Prozent bezieht sich auf den gesamten SWEG-Schienenverkehr“, erläutert SWEG-Pressesprecher Christoph Meichsner, „also nicht nur die HzL. Im badischen Bereich gibt es zum Beispiel keine Zug-Freizeitverkehre.“

Das beliebteste Ziel im Freizeitverkehr des SWEG-Verkehrsbetriebs HzL ist dabei das Donautal, so Meichsner. Mit dem Ringzug (Linie 743 Rottweil-Blumberg-Zollhaus) kommt man von Spaichingen in etwa 20 Minuten nach Tuttlingen und in etwa 40 Minuten nach Immendingen. Von dort hat man Anschlüsse an die Donautalbahnstrecken.

Auf der Donautalbahnstrecke zwischen Sigmaringen und Tuttlingen verkehren vom 1. Mai bis zum 17. Oktober an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen zusätzliche Züge. Dies auch unter den aktuell gültigen Corona-Regelungen.

„Ein Ausflug mit dem Zug schont die Umwelt“, wirbt Meichsner für den Schiene-Freizeitverkehr, „und trägt zur Entspannung bei, da während der Fahrt keine Konzentration auf den Verkehr nötig ist und auch die Parkplatzsuche entfällt. Auch wird so möglich, eine Wanderung in nur eine Richtung zu unternehmen und dann mit dem Zug zurückzufahren.“

Auch in Corona-Zeiten hält Meichsner eine Zugfahrt für gesundheitlich unbedenklich, „denn es gibt keinen Beleg dafür, dass der öffentliche Nahverkehr ein Infektionsherd ist.“

Allerdings ist selbstverständlich auch im öffentlichen Personenverkehr – im Nah- wie Fernverkehr – also etwa in Bussen und Bahnen, aber auch auf den Bus- und Bahnsteigen, das Tragen einer Maske oder Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben, und zwar mindestens sogenannte OP-Masken oder bei einer Inzidenz über 100 FFP2-Masken.

Das regelmäßige Öffnen der Türen beim Ein- und Ausstieg trage zudem zu einem Luftaustausch in den Waggons bei. Wenn es die Außentemperaturen zulassen, werden in den RegioShuttles des Ringzugs zudem die Klappfenster geöffnet.

„Freizeit-Express“ statt „Naturpark-Express“

Was es nicht mehr in der gewohnten Form gibt, ist der beliebte Naturpark-Express, der bis 2020 vom Naturpark Obere Donau in Eigenregie betrieben wurde. Dieser musste aufgrund des Alters der eingesetzten Fahrzeuge zum Ende der Saison 2020 eingestellt werden, so eine Pressemitteilung des Naturparks Obere Donau. Die Fahrzeuge hatten ihr technisches Betriebsalter erreicht und mussten ausgemustert werden.

Als Ersatz fahren an Wochenenden nun Züge der SWEG mit dem Namen „Freizeit-Express Obere Donau“ zusätzlich zu den Zügen der DB AG. Neu bei diesem Angebot ist ein zusätzlicher abendlicher Zug von Sigmaringen nach Immendingen um 19 Uhr sowie ein durchgängiger Zug mit Start um 16.56 Uhr in Blumberg und Ankunft in Sigmaringen um 18.08 Uhr.

Die Fahrzeiten können auf den gängigen Internetportalen abgefragt werden, außerdem wird vom Naturpark Obere Donau der Fahrplan „Donautal am Zug 2021“, in dem alle Züge im Streckenabschnitt zwischen Sigmaringen und Tuttlingen enthalten sind, verteilt und kann auch beim Haus der Natur in Beuron angefordert werden.

Naturpark-Bus

Immer sonntags und feiertags fährt vom 1. Mai bis zum 17. Oktober der Naturpark-Bus (Naldo-Linie 643) viermal in jede Richtung auf der Strecke von Beuron bis nach Meßkirch. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Streckenverlauf verändert, um auch das Naturbad in Thalheim anzubinden.

Der Streckenverlauf führt nun vom Haus der Natur in Beuron über den Klosterparkplatz nach Buchheim, von dort zum Naturbad in Thalheim und weiter über Leibertingen zur Burg Wildenstein. Von der Burg Wildenstein geht es über Leibertingen, Lengenfeld, Kreenhein-stetten und Langenhart zum Campus Galli.

Die Weiterfahrt führt über Rohrdorf (Haltestelle Eulenbrunnen) nach Meßkirch zum Adlerplatz. Die Rückfahrt erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.

Startpunkt in Beuron ist um: 10:12 Uhr, 12:12 Uhr, 14:12 Uhr und 17:12 Uhr. Die Fahrzeit von Beuron bis zur Burg Wildenstein beträgt 26 Minuten und bis zum Camus Galli 38 Minuten. Abfahrt in Meßkirch am Adlerplatz ist um: 11:01 Uhr, 13:01 Uhr, 15:01 Uhr sowie um 18:01 Uhr, am Campus Galli ist man jeweils bereits nach 7 Minuten angelangt. Von Meßkirch zum Naturbad nach Thalheim werden 32 Minuten benötigt.

Eyachtal

Auf der Strecke zwischen Hechingen und Eyach gibt es einen neuen Fahrplan, der unter anderem auch zwei Fahrten mehr pro Tag vorsieht und in Eyach frühere und spätere Anschlüsse von beziehungsweise nach Horb und Rottenburg ermöglicht – somit besteht mehr Zeit für die Ausflüge im Eyachtal. Am Sonntag, 13. Juni, kann die Strecke aufgrund von Bauarbeiten allerdings nur im Schienenersatzverkehr bedient werden. Der Verkauf von Snacks im Zug ist coronabedingt nicht möglich.

Hinweise auf Sehenswürdigkeiten längs der Bahnstrecke und Tipps zu empfohlenen Wanderstrecken und Radtouren finden sich auf der Website www.zugderzeit.de.

Schömberg

Züge verkehren zwischen Balingen und Schömberg. Die Fahrpläne sind ansonsten im Vergleich zum vergangenen Jahr weitgehend unverändert.

Laucherttal

Die Fahrten der Züge durchs Laucherttal hat sich stark verändert. Die Linie verkehrt nun von Sigmaringen über Gammertingen nach Haidkapelle beziehungsweise Engstingen, wo Anschlüsse zur Schwäbischen Alb-Bahn in Richtung Ulm bestehen. Wegen Bauarbeiten gibt es auf dem Abschnitt zwischen Engstingen und Gammertingen von Sonntag, 12. September 2021, an Schienenersatzverkehr.

Rad-Wander-Bus

Die Freizeitbusse der HzL-Linie 400 verkehrt wie in den Vorjahren zwischen Gammertingen und Reutlingen. Jeweils drei Fahrten in jede Richtung fungieren als Rad-Wander-Bus, in denen die Mitnahme von einer begrenzten Anzahl von Fahrrädern möglich ist. Bei einigen Fahrten der Linie 400 gibt es von Haidkapelle zudem Abstecherfahrten zur Bärenhöhle. Die dortigen Freizeiteinrichtungen sind coronabedingt derzeit noch geschlossen.

Bei allen Zugfahrten auf den Zollern-Alb-Bahnen (Eyachtal, Schömberg, Laucherttal) kommen die neuen Lint-54-Fahrzeuge von Alstom zum Einsatz, so die SWEG. Die Fahrten des Freizeit-Express Obere Donau absolvieren die HzL-Ringzüge des Typs RegioShuttle. Alle erwähnten Freizeitlinien verkehren an Sonn- und Feiertagen bis einschließlich Sonntag, 17. Oktober 2021. Die Fahrten beim Freizeit-Express werden zusätzlich auch samstags angeboten.