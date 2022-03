Freizeitprospekt des evangelischen Jugendwerks ist fertig

Wenn die Frühlingssonne die Erde wärmt, ist es Zeit für die Gedanken an die Freizeiten mit anderen Kindern und Jugendlichen – zumal jetzt, nachdem diese coronabedingt auf diese Gemeinschaftserlebnisse verzichten mussten.

Der Freizeitprospekt der evangelischen Jugend im Bezirk ist fertig und online, so eine Pressemitteilung.

Die Planungen für den Sommer 2022 stehen bei vielen Familien auch in diesen herausfordernden Zeiten weiter in den Startlöchern. Somit kommt das Ferienprogramm der evangelischen Jugend im Kirchenbezirk Tuttlingen mit Sitz in Spaichingen, das nun auch druckfrisch vorliegt, zum richtigen Zeitpunkt.

„Freizeiten seien mit das Beste, was Ferien zu bieten haben“, so schreibt Ingrid Klingler, Bezirksjugendreferentin, in ihrem Vorwort an die Leserinnen und Leser des Freizeitprospekts „Freizeiten 2022“. Da heißt es: Raus aus dem Alltag und Spannung, Spaß und Action, Abenteuer erleben oder chillen. Eine coole Gemeinschaft und neue Entdeckungen im Glauben seien auf den Freizeiten der Evangelischen Jugend im Bezirk Tuttlingen garantiert.

Es werde zuversichtlich und verantwortungsvoll geplant und, so Ingrid Klingler weiter, „wir prüfen alles was hilft, damit Freizeiten wieder möglich sind“. Die Sicherheit der Teilnehmenden und Mitarbeitenden stehe für alle Veranstalter an erster Stelle und auch die Verlässlichkeit als Freizeitanbieter. Viele Ehrenamtliche, die eine Qualifikation durch verschiedene Schulungen erhalten, sind auch in diesem Sommer wieder am Start und setzten alles daran, die Ferien 2022 für Kinder und Jugendliche unvergesslich zu machen, so Ingrid Klingler vom Bezirksjugendwerk.

Das umfangreiche Ferienprogramm umfasst Freizeiten und Zeltlager in der Region und auch im Ausland. Veranstalter sind die Jugendwerke in Tuttlingen und Möhringen, die Evangelische Junge Gemeinde Schwenningen (EJGS), die Evang. Jugendarbeit im Distrikt Rottweil und das Bezirksjugendwerk Tuttlingen mit Kooperationspartner über das Landesjugendwerk (EJW).

Es geht nach Sardinien und Irndorf oder nach Schweden und ins Salzburgerland. Ob campen und Kanufahren Bodensee, für jedes Alter sei etwas zu finden.

Wer hier immer noch nichts passendes gefunden hat kann sich einfach reinklicken beim EJW-Land unter www.ejw-reisen.de

Dort gibt es weitere Ferienangebote.